První posily Sparty: Jágrův nerozlučný parťák i hvězda Slavie

Hokejová Sparta hlásí v první den přestupního období dvě posily do útoku. Z Kladna ulovila sedmadvacetiletého křídelníka Ladislava Zikmunda, z prvoligové Slavie pak přichází její nejproduktivnější hráč uplynulé sezony, dvaadvacetiletý Tomáš Šmerha.

Zikmund strávil v Kladně poslední čtyři roky. Loni mu pomohl k návratu do extraligy, v níž převážnou část sezony nastupoval v elitní formaci s klubovým majitelem Jaromírem Jágrem. V 51 zápasech zaznamenal 15 gólů a stejný počet asistencí, pádu Rytířů o soutěž níž ale nezabránil.

Sokolovský rodák však bude hrát extraligu dál. „Měl jsem více nabídek, ale Sparta pro mě byla nejlepší volbou. V týmu je velká konkurence, což mě láká, bude mě to neustále motivovat. Jsem připraven si své místo vybojovat," prohlásil Zikmund pro oficiální stránky Sparty.

Ladislav Zikmund přichází z Kladna do Sparty.

www.hcsparta.cz

„Dlouho jsme ho sledovali, hrál jsem s ním svou poslední sezonu na Kladně. Dokáže skvěle pracovat před brankou soupeře, umí být velice nepříjemným soupeřem. Na druhou stranu je to vynikající kluk do kabiny a stále mladý a perspektivní hráč. Věříme, že v týmu dokáže nahradit odcházejícího Jiřího Smejkala," doufá sportovní ředitel Pražanů Petr Ton.

Šmerha je sice slávistickým odchovancem, ve Spartě už ale působil v sezoně 2015/16 v dorostu a juniorce. „V O2 areně jsem si ještě nezahrál. Je to sen každého hráče, hrát v takhle skvělé hale. Zatím jsem do ní chodil jen jako divák, Spartu jsem v uplynulé sezoně viděl v několika zápasech," přiznal útočník, který má za sebou nejvydařenější sezonu v kariéře, když i v součtu s play off byl s 61 body (30+31) v 58 zápasech nejproduktivnějším slávistou v první lize.

„Tomáš je Pražák, bydlí v Holešovicích. Má za sebou vynikající sezonu a máme na něj dobré reference. Kdo dá třicet gólů v Chance lize, musí mít tvořivost v sobě. Věříme, že když bude obklopený dobrými hráči, může v podobných výkonech pokračovat. Zároveň si ale musí své místo v týmu vybojovat," uvádí Petr Ton.

Tomáš Šmerha vyměnil Slavii za Spartu.

www.hcsparta.cz

Smlouvu se Spartou během letní pauzy prodloužili kapitán Michal Řepík, další útočníci Jan Buchtele, Miroslav Forman, Robert Říčka a Andrej Kudrna a obránci Tomáš Dvořák, Milan Jurčina, Tomáš Pavelka a Jan Košťálek. Skončili naopak zadáci Jeremie Blain s Ville Koistinenem a forvardi Vladimír Růžička mladší, Jiří Smejkal a Kevin Klíma.