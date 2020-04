Oceláře opouští čtveřice hokejistů, Peterek je nadšený z úlovku z Hané

Jednatřicetiletý Jaroměřský strávil v Olomouci posledních sedm roků a vypracoval se mezi nejlepší extraligové beky.V uplynulé sezoně byl ve statistice +/- (+19) druhým nejlepším obráncem soutěže a čtvrtým nejlepším ze všech extraligových hráčů

„Máme velkou radost, že se nám ho podařilo získat. Stal se z něj výborný obránce, nabral herní zkušenosti, dovede číst hru, ale dokáže i v pravý čas podpořit útok. Jeho čísla hovoří jasně. Loni byl během 49 odehraných zápasů na ledě jen u 22 inkasovaných branek Olomouce při rovnovážném stavu na ledě, to je naprosto fantastický výsledek," rozplývá se sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Naší první letošní posilou je jeden z nejlepších defenzivních beků @telhcz Jan Jaroměřský, který k nám přichází z @hcolomouc! ✍️ pic.twitter.com/OXbQBYWh1n — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 30, 2020

Třinec se domluvil i s brankářem Ondřejem Raszkou. S třicetiletým gólmanem, který je rodákem z Třince, ale má polský pas a zachytal si i za tamní národní tým, Oceláři počítají, že začne v partnerském Frýdku-Místku v první lize.

Tím ovšem počínání úřadujících extraligových šampionů nemá končit. Vedení klubu by chtělo přivést rozdílové hráče. „Už v minulosti se nám podařilo přivést borce jako Wojtek Wolski, chvíli tu byl Andrej Nestrašil. Byl bych rád, kdyby se nám opět povedlo něco podobného. S některými jmény z této kategorie výrazně nadstandardních hráčů jsme v kontaktu, ale musíme si uvědomit, že jde o opravdu rozdílové hokejisty, o které je velký zájem a kteří si mohou vybírat. Netlačí je čas, aby měli podepsáno hned k 1. květnu," ví Peterek.

Pandemie koronaviru však veškerá jednání značně komplikuje. „Je to bezprecedentní stav, kdy se spousta věcí mění ze dne na den anebo v samotných počátcích pandemie dokonce z hodiny na hodinu. Ani lékaři, ani politici s jistotou neví, jak to bude dál. Stejně tak naši partneři a sponzoři úplně přesně netuší, jak na tom budou ekonomicky. Některých se současná situace dotýká více, některých méně, a proto pro příští sezonu pracujeme s nižším rozpočtem," naznačuje Peterek.

„Ani samotná NHL v tuto chvíli neví, jak to bude dál vypadat. A třeba poslední divoké spekulace z Ruska zase hovoří o tom, že KHL by se mohla hrát dokonce bez cizinců. Fakt je letošní hokejové jaro hodně divoké. Ale o hráče rozdílového typu anebo kvalitní mladé hráče opravdu stojíme," přesvědčuje sportovní ředitel Ocelářů.

Na prodloužení stávajících kontraktů jsme se dohodli i s jednatřicetiletým útočníkem Erikem Hrňou a dvaadvacetiletým obráncem Marianem Adámkem. ✍️ pic.twitter.com/ooHmVhoaMT — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 30, 2020

Třinec zároveň hlásí prodloužení smluv s útočníkem Erikem Hrňou, obráncem Marianem Adámkem, asistentem trenéra Markem Zadinou a dlouholetým trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem. Pokračovat u Ocelářů budou také útočník Matěj Stránský či obránci Guntis Galvinš, Filip Haman anebo Ondřej Hrachovský.

Na odchodu jsou naopak gólman Petr Kváča, bek Vladimír Roth (loni s Třincem získal titul) a forvardi Roman Szturc s Janem Hladonikem. „Mrzí nás zejména odchody Kváči a Hladonika. S oběma jsme počítali jako s tzv. projektovými hráči, chtěli jsme, aby u nás byli dlouho. S agentem Petra, o kterém jsme si mysleli, že by mohl být jednou novým Šimonem Hrubcem, jsme se ale výrazně rozcházeli v otázce délky nového kontraktu. V případě Honzy jsme na naši nabídku nedostali od agenta protinávrh a bylo nám sděleno, že jeho budoucnost se bude ubírat jiným směrem," mrzí Peterka.

Čtveřice hráčů v našem klubu naopak končí. Po osmi sezónách se loučí obránce Vladimír Roth a dres s drakem na hrudi už nebudou oblékat ani gólman Petr Kváča a útočníci Jan Hladonik s Romanem Szturcem. 🔚 pic.twitter.com/fVQCHiEt0e — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 30, 2020

Zatím není definitivně rozhodnuto o dalším působení dalších třineckých hráčů - brankáře Lukáše Danečka, obránce Jakuba Matyáše a Lukáše Krajíčka, který má stříbro a dva bronzy z MS a v NHL odehrál přes 300 zápasů, a útočníky Wojtka Wolského, Martina Adamského, Jiřího Polanského a Štěpána Novotného.

„Lukáš Krajíček a Štěpán Novotný se rozhodli přerušit své kariéry (Krajíček kariéru přerušil v lednu kvůli zdravotním problémům - pozn. red.). V klubu mají tedy aktuálně pozastavené smlouvy. S Lukášem Danečkem a Kubou Matyášem se o případné spolupráci jedná. Nabídku na novou smlouvu dostal i Wojtek Wolski, ale jeho původní finanční nároky byly velmi vysoké už v době, kdy jsme nevěděli, že budeme mít nižší rozpočet. Nicméně definitivní ne jsme si neřekli," prozrazuje Peterek.

Martin Adamský.

Jiří Tomaškovič, Právo

„Jirka Polanský se ve svých 38 letech pomalu blíží k závěru své extraligové kariéry, proto od nás dostal nabídku do partnerského Frýdku-Místku, kde by se mohlo jednat o možnosti jeho zapojení do naší organizace. V podobném duchu jednáme i se stejně starým Martinem Adamským, který by nám v určité roli mohl i nadále pomoci. Rozpočet je ovšem neúprosný a je těžké mít v týmu všechny hráče, které bychom si přáli, nebo si to zasloužili. Takže také zde čekáme, jak se celá situace vyvine," uzavírá Peterek.