Růžička vyztužuje defenzivu, lovil i ve Spartě

V týmu nepokračuje ani bek Mislav Rosandič, který se dohodl na předčasném ukončení kontraktu a míří do Liberce.

Blain podepsal s Mountfieldem dvouletý kontrakt. „Jeremie projevil velkou chuť hrát za náš klub, kde se dobře zná s několika hráči. Jelikož se jedná o fyzicky dobře disponovaného obránce, který má kvalitní střelu, je použitelný i na přesilové hry a velmi dobře zná českou extraligu, naše volba byla vcelku jednoznačná. Navíc jsme se poměrně rychle domluvili na všech aspektech spolupráce," říká generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Je tady nová sezóna a spolu s ní oznámení změn v A-týmu @MountfieldHK! Kdo přichází a kdo se naopak s mužstvem loučí?https://t.co/0nwBGxn1VI pic.twitter.com/kGsFxHhUI2 — Mountfield HK (@MountfieldHK) May 1, 2020

Jank působil v Hradci Králové už v letech 2013 až 2016 a přes Třinec, Chomutov a Plzeň se teď vrací zpět. „Po odchodu Tomáše Linharta jsme chtěli přivést do týmu důrazného obránce, který umí přitvrdit a doplnil by tak v této činnosti Ríšu Nedomlela. Bohouš má navíc rodinu v Hradci Králové, takže naše dohoda byla také velmi rychlá. Výhodou je, že ho velmi dobře zná i Vláďa Růžička, který si jeho příchod také přál," pokračuje královéhradecký generální manažer.

Klub se zároveň rozhodl nenabídnout další smlouvy Michalu Dragounovi a Patriku Miškářovi, kteří v týmu rovněž pokračovat nebudou. Otazník visí nad další budoucností Lukáše Žejdla, kterou aktuálně řeší právníci, a to s ohledem na rozhodnutí Smírčí komise hokejového svazu o zneplatnění výpovědi smlouvy.

Hradec by ještě kádr rád doplnil o špičkového útočníka do první nebo druhé formace. Na českém trhu však momentálně není žádný takový, který by splňoval představy klubu.

„Domnívám se, že útok máme poměrně kvalitní, ale vzhledem k tomu, že naší největší slabinou byla produktivita, rádi bychom ještě do začátku sezóny přivedli minimálně jednoho produktivního útočníka. Sledujeme pravidelně trh a věříme, že se nám to povede. Nejsme však v situaci, že bychom ho museli podepsat ihned, zvlášť v současné nepříznivé situaci spojené s pandemií," uzavírá Kmoníček.