Litvínov opouští český reprezentant a čtyři cizinci. Jednačtyřicetiletý matador zůstává, přichází slovenská posila

„Jsem rád, že jsem se domluvil na další smlouvě. Těší mě, že noví trenéři projevili zájem, abych pokračoval. Body teď už neřeším, člověk chce být prospěšný týmu. Je pěkné, že se mi v Litvínově dařilo a doufám, že ještě přispěji nějakými body, aby nová sezóna byla lepší," říká Viktor Hübl, který odehrál za Litvínov 879 zápasů, ve kterých vstřelil 289 gólů a přidal 371 asistencí. Se 660 body je o dvacet bodů druhý za klubovou legendou Ivanem Hlinkou. V počtu asistencí je v klubových statistikách na prvním místě.

Hübl působil v extralize také ve Slavii a Českých Budějovicích, odehrál i přes čtyřicet reprezentačních zápasů, ale do zahraničí z české extraligy nikdy neodešel. Jeho největším úspěchem je zisk mistrovského titulu s Litvínovem v sezoně 2014/2015, kdy ovládl i bodování celé soutěže.

V minulém ročníku se stal nejlepším střelcem v historii nejvyšší soutěže v základní části. Ve svých jednačtyřiceti letech odehrál v uplynulé sezóně všech 52 zápasů základní části s bilancí 37 bodů (19+18) a byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Jednání s Viktorem byla velice rychlá a vstřícná. Jsem rád, že jsme se domluvili na další spolupráci. Podepsat Viktora bylo naší prioritou, na které jsme od začátku s trenéry shodli. Je hrající legendou litvínovského hokeje a věk je u něj jen číslo," říká generální ředitel Pavel Hynek.

Michal Moravčík během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Pětadvacetiletý Godla patřil mezi největší opory kladenských Rytířů. Ve své první extraligové sezoně nastoupil do 40 utkání, vychytal 17 výher, v průměru inkasoval 3,05 branky na zápas a úspěšnost zákroků měl 90,89 procenta. Dvakrát uhájil čisté konto.

"Denise jsem sledoval delší dobu. Je to perspektivní brankář, který na sobě pracuje. Má zkušenosti s mezinárodním hokejem. Ve Finsku i v extralize podával dobré výkony. Jsem rád, že se povedlo vedení klubu se s ním dohodnout," uvedl trenér brankářů Zdeněk Orct.

Brankář Denis Godla a Tomáš Surový (43) ze Slovanu v utkání s CSKA.

Slovák Janus působil na severu Čech s roční pauzou čtyři sezóny. Moravčíka, který Českou republiku reprezentoval na posledních dvou MS, získala Verva v lednu z Plzně. Už dříve ale bylo jasné, že po sezoně zamíří do zahraničí. Putovat by měl do Finska, konkrétně do týmu Lukko Rauma.

Pod Krušnými horami nebudou působit ani Švéd Edwin Hedberg a Kanaďané Akim Aliu s Chrisem Langkowem. Vedení Litvínova nadále vyjednává s hráči, kterým skončila smlouva.