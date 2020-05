Litvínov opouští český reprezentant a čtyři cizinci

Slovák Janus působil na severu Čech s roční pauzou čtyři sezóny. Moravčíka, který Českou republiku reprezentoval na posledních dvou MS, získala Verva v lednu z Plzně. Už dříve ale bylo jasné, že po sezoně zamíří do zahraničí. Putovat by měl do Finska, konkrétně do týmu Lukko Rauma.

Pod Krušnými horami nebudou působit ani Švéd Edwin Hedberg a Kanaďané Akim Aliu s Chrisem Langkowem. Vedení Litvínova nadále vyjednává s hráči, kterým skončila smlouva.