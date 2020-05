Respekt k Jágrovi postupně opadl, hlásí Slovák, který opustil Kladno

Hned po předčasně ukončené sezoně kvůli pandemii koronaviru věděl, že v Česku by chtěl zůstat i v dalším ročníku. Přestože se mu nepodařilo udržet se s Kladnem v extralize, na stole měl slovenský hokejový brankář Denis Godla několik nabídek od týmů z tuzemské nejvyšší soutěže. Nakonec si vybral tu od Litvínova; shodou okolností od týmu, který se zachránil až v posledním kole základní části soutěže právě na úkor Rytířů.

Zmíněný zápas ale Godla v kladenském brankovišti kvůli poraněnému kotníku nestál a sledoval jej jen z pozice diváka. „Odcházel jsem jako poražený a smutný, ale o pár týdnů později jsem byl rád, že se Litvínov ozval," říká majitel bronzu z juniorského MS 2015 pro oficiální stránky Vervy.

„Litvínov přišel rychle s férovou nabídkou. Cítil jsem z jeho strany největší zájem," připojuje pro sport.sk, proč se nakonec rozhodl pro Chemiky, kde na pozici brankářské jedničky vystřídá krajana Jaroslava Januse.

Brankář Denis Godla mění Kladno za Litvínov.

Vlastimil Vacek, Právo

V minulé sezoně se na angažmá s Kladnem domluvil až na konci září, proto je rád, že nyní má o své budoucnosti jasno už mnohem dříve. „Nerad bych se dostal do loňského stavu, když jsem byl dlouho v nejistotě. Zvlášť nyní během koronakrize, kdy mnoho kluků nemá nic podepsaného, protože trh stojí," uvědomuje si Godla.

Statistiky Denise Godly v Kladně Zápasy 40 Čistá konta 2 Úspěšnost zákroků 90,89% Obdržené góly/zápas 3,05

Z uplynulého ročníku má smíšené pocity. Se svými výkony byl relativně spokojen, všechno ale kalí sestup Rytířů do první ligy. „Týmově to nedopadlo dobře. Osobně sezonu hodnotím pozitivně, odchytal jsem hodně zápasů. Mohl jsem mít i o něco lépe statistiky, ale roli sehrálo zranění. Chtěl jsem však mužstvu pomoct i přes bolest," hlásí Godla a vrací se i k osobě hrajícího majitele Kladna Jaromíra Jágra.

„Na začátku jsem k němu měl obrovský respekt, ale postupně opadl. Pomohlo mi, že ze sebe nedělá hvězdu, nad nikoho se nepovyšuje. V šatně vystupoval jako jeden z nás," vychvaluje nejproduktivnějšího Evropana v dějinách NHL.

Jaromír Jágr při utkání v Litvínově.

Vlastimil Vacek, Právo

Nyní už však Godla přemýšlí jen o litvínovském angažmá. A věří, že se s klubem dostane do play off, které si Verva za posledních pět sezon zahrála jen jednou. „Litvínov byl sice v tabulce na spodku, ale nastaly změny ve vedení. Přišel trenér Vladimír Országh a ve hře by měly být i posily na lepší výsledky. Další sezona může být velmi dobrá," věří Godla, který pod Országhem nastupoval ve slovenském nároďáku.