Šokující novinka z Litvínova! Dlouholetému kapitánovi a klubové ikoně předčasně ukončili smlouvu

S Litvínovem spojil drtivou většinu své kariéry, jeho barvy hájil v extralize dlouhých jednadvacet sezon, devět ročníků zastával funkci kapitána. A přestože měl platnou smlouvu ještě pro nadcházející sezonu, o to víc šokující je zpráva, kterou v úterý Verva pustila do světa: s čtyřicetiletým hokejovým útočníkem se vedení klubu rozhodlo předčasně ukončit kontrakt!

Byly to v Litvínově hodně turbulentní poslední dva měsíce od chvíle, kdy se v posledním extraligovém kole v přímém souboji na úkor Kladna zachránil v elitní soutěži.

Josefa Beránka nahradil ve funkci sportovního manažera Pavel Hynek, který následně dočasně převzal i pravomoci generálního ředitele poté, co ve vedení klubu skončil Jiří Šlégr. Do toho neprodloužení smlouvy s hlavním trenérem Vladimírem Kýhosem, kterého, přestože zachránil extraligu, nahradil Vladimír Országh.

Nyní Litvínov přichází s další zásadní zprávou. O konci Trávníčka. A to navzdory tomu, že zkušený útočník loni v létě podepsal se Severočechy novou dvouletou smlouvu, která mu tak měla vypršet až po ročníku 2020/21.

Vedení klubu se rozhodlo ukončit smlouvu s útočníkem Michalem Trávníčkem. Zkušený forvard podepsal po sezóně 2018/2019 dvouletý kontrakt, který se rozhodl klub předčasně ukončit. Díky, kapitáne! https://t.co/lJ9lUv0Nrt — HC VERVA Litvínov (@hcverva) May 5, 2020

„Chtěl bych Michalovi poděkovat za odvedené služby v litvínovském hokeji. Bylo to pro nás těžké rozhodnutí, ale rozhodli jsme se vydat jinou cestou a Michala jsme ze smlouvy vyplatili," říká nový generální ředitel Vervy Pavel Hynek pro oficiální klubové stránky.

Srdcař. Patriot. Válečník, pro kterého byl Litvínov vším. To všechno k Trávníčkovi dokonale sedí. Do extraligy poprvé v černo-žlutém dresu nakoukl už v roce 1998 a celkem za Litvínov odehrál málo uvěřitelných 21 sezon. Jen mezi lety 2000 a 2002 zkusil krátce štěstí v AHL za St. John’s, ročník 2005/06 dohrával za Zlín (jen osm zápasů), který posílil před play off.

Jinak rodák z Děčína spojil celou svou kariéru s Litvínovem. Už od mládežnických let. Legendární útočník s číslem 5 na zádech odehrál v Litvínově rekordních 1076 utkání, což je nejvíce ze všech hráčů v historii klubu. V historickém bodování klubu se zastavil na jedenácté příčce se 357 body (146 + 211). V roce 2015 dovedl klub k historicky prvnímu extraligovému titulu. Šest zápasů Trávníček odehrál i za českou reprezentaci.

Nyní jeho spojení s Chezou překvapivě končí.