Tygři hlásí další akvizici. Po karlovarských tahounech dotáhli příchod Kváči

Hokejový Liberec odtajnil první posilu do brankoviště, které bude v příští sezoně střežit talentovaný Petr Kváča. Severočeský klub o tom v neděli informoval v tiskové zprávě.

Bývalý mládežnický reprezentant se s Bílými Tygry dohodl na dvouletém kontraktu s možností roční opce.

„Jsme rádi, že Petra můžeme přivítat v naší organizaci. Je to mladý brankář s velkým potenciálem, který už ukázal v extralize. V brance má dobrý pohyb, je soutěživý a věříme, že má všechny předpoklady být u nás ještě lepší," prohlásil trenér podještědského týmu Patrik Augusta na adresu 22letého mladíka, jenž v minulé sezoně působil v Třinci a po odchodu Patrika Bartošáka plnil roli jedničky.

Nastoupil do 30 zápasů s průměrem 2,22 gólů na zápas a úspěšností zásahů 92,06 procent. Dvakrát přitom vychytal nulu. Zaskvěl se také v závěru prosince na prestižním Spenglerově poháru, když v semifinále pomohl Ocelářům k triumfu 3:2 v prodloužení nad švýcarským Ambri.

V předešlých letech se krátce mihl i v brance Sparty a Litvínova, silnou stopu pak zanechal v tehdy prvoligových Českých Budějovicích.

🥅 Jsme rádi, že vám můžeme oficiálně představit novou posilu do našeho brankoviště. Vítej ve smečce, Tygře! 🐅🤜🤛 Více o příchodu Petra KVÁČI ➡️ https://t.co/7c3jqHMKb1. #BiliTygri #PetrKvaca @telhcz pic.twitter.com/VmCStlRr7b — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) May 10, 2020

Se Slezany se ovšem Kváča nedomluvil na další spolupráci a zamířil do Liberce, jehož brankoviště před nedávnem opustili Dominik Hrachovina, Justin Peters i Marek Schwarz. Nadějný gólman nepřichází úplně do neznáma, v ročníku 2016/2017 kryl při zranění Lašáka záda Romanu Willovi, do utkání ale nenaskočil. Po útočnících Tomáši Rachůnkovi a Dávidu Grígerovi se stal třetí posilou Bílých Tygrů pro novou sezonu.

„Petr Kváča je pro Bílé Tygry brankářem s výraznou perspektivou. A veřím, že naváže na výkony svých podobně perspektivních předchůdců Romana Willa a Dominika Hrachoviny. Stejně jako Rachůnek s Grígerem přistoupil i Kváča na korekce své mzdy," uvedl generální manažer klubu Ctibor Jech.