Vysokoškolák v brance Sparty. S diplomem jde bojovat o velkou šanci

Byl žákem základní školy a hokej hrál za Spartu. Brankář Jakub Neužil mohl o své velké kariéře snít, byl součástí zvučného jména. Jako junior před šesti lety ale tento klub opustil a vydal se na zkušenou - Vrchlabí, Prostějov, Valašské Meziříčí a Kadaň. Teď je zpět. Před novou sezonou je na sparťanské soupisce společně s Matějem Machovským a Michalem Neuvirthem. „Sparta je velký klub a silná konkurence k ní patří,“ rozpovídal se pro hcsparta.cz pětadvacetiletý gólman, který přišel do šatny áčka jako vysokoškolák.

„Ve Spartě jsem působil od osmé třídy až do juniorů, takže k ní mám vztah. Jsem navíc z Prahy. Návrat na Spartu beru jako velkou šanci a výzvu, do které jdu s tím, že se ji pokusím co nejlépe využít," má Neužil jasný plán.

V nižších soutěžích sbíral zkušenosti, teď přichází do extraligy, navíc do klubu, na který je hodně vidět. „Sparta je velký klub a silná konkurence k ní patří. V konkurenčním prostředí se člověk více naučí, navíc když mám příležitost se přiučit od Machyho. Chci se v létě co nejlépe připravit a vybojovat si místo v týmu," je odhodlaný brankář, který v minulé sezoně chytal v Prostějově a Kadani.

V Chance lize sbíral Neužil první rok zkušenosti v Prostějově, kde mu byl parťákem zkušený Luboš Horčička. Postupem času se probojoval do pozice jedničky, celkem v tomto klubu strávil pět sezon.

Nyní už ale řeší Spartu, ta je nyní jeho budoucnost. K tomu přišel s diplomem z vysoké školy. „Už na gymplu jsem chtěl jít na ekonomku. Vystudoval jsem podnikovou ekonomiku a management, protože mi tento obor přišel nejzajímavější," okomentoval Neužil školu, kterou musel skloubit s angažmá v Prostějově a Kadani. Vše zvládl.

Za pár měsíců se může dočkat další vysoké školy, tou je v českém hokeji extraliga.