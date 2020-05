Rolinkovo pokračování v Pardubicích se bude odvíjet od zdraví

Pokračování hokejového útočníka Tomáše Rolinka v extraligových Pardubicích se bude odvíjet od jeho zdravotního stavu. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2010 by rád pokračoval, zájem má i Dynamo, ale Rolinek nejdříve musí vyřešit nespecifikované potíže. Chystá se ke specialistovi do Rakouska.

"Chtěl bych strašně moc hrát dál a pokračovat v kariéře. Čeká mě vyšetření u doktora Vavroně v Rakousku. Pak se uvidí, jak to bude. Platí, že nastoupit chci, a cítím i zájem klubu. V tuto chvíli ale nejsem dostatečně v pořádku, abych mohl nastoupit do další sezony," řekl webu Dynama Rolinek.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou v dresu Pardubic vstoupil do extraligy a s výjimkou hostování v Liberci a Litvínově tam hrál až roku 2008, kdy odešel do Magnitogorsku. V sezoně 2012/13 se vrátil do Dynama z Ufy, v dalších dvou ročnících působil ve Spartě a potom zamířil zpět do Dynama.

V uplynulé sezoně pod koučem Ladislavem Lubinou v první polovině října na vlastní žádost skončil a v polovině ledna se už pod současným koučem Milanem Razýmem vrátil z druholigového Vrchlabí. Celkem v 17 duelech za Dynamo si připsal gól a dvě asistence. V extralize má na kontě dohromady 745 utkání a 390 bodů (185+205).

"Tomáš patří mezi největší srdcaře tohoto klubu. Kvůli jeho přístupu a morálním vlastnostem bychom byli rádi, kdyby pokračoval. Jsme s ním v kontaktu a celou situaci společně řešíme. Nicméně o jeho dalším angažmá rozhodne jeho zdravotní stav, který Tomáš momentálně řeší," prohlásil člen představenstva Pardubic Dušan Salfický.

Rolinek se při regeneraci v době pandemie koronaviru mohl věnovat činnostem, na které by jinak neměl čas. "Na rodinu je čas pořád, v tom se podle mě nic nezměnilo. Spíš jsem se věnoval zahradě a chalupě, abych se nějak zabavil. Člověk dělal spoustu věcí, které by normálně nedělal. Naučil jsem se mnoho manuálních prací. Od té doby jsem šikovnější," dodal Rolinek.