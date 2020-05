Do Plzně se po roce vrací její odchovanec

Jednadvacetiletý hokejový obránce David Kvasnička se po sezoně strávené ve Vítkovicích vrací do mateřské Plzně. S Indiány podepsal roční smlouvu, klub o tom informoval na svých oficiálních stránkách.

Kvasnička je plzeňským odchovancem, který si v západočeském klubu prošel všemi mládežnickými celky a premiéru v seniorské extralize zažil v dresu Škody v únoru 2016 jako teprve šestnáctiletý.

Před minulým ročníkem ale zamířil do Vítkovic, v jejichž dresu si v 36 zápasech připsal dva góly a stejný počet asistencí. Nastupoval i za prvoligový Havířov.

✍️ | Představujeme další posilu pro sezónu 2020/21, obránce David Kvasnička se vrací do defenzivních řad našeho týmu. Vítej zpátky, Davide! 🙌https://t.co/3gDn0CIB3Y — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) May 14, 2020

„David je stále naším hráčem a odchovancem klubu. My jsme o jeho služby stáli i loni, ale David se rozhodl zkusit štěstí jinde. Nyní jsme moc rádi, že se k nám vrací a že se zvyšuje konkurence v řadách naší defenzivy," pochvaluje si sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák návrat obránce, který dvakrát reprezentoval Českou republiku na juniorském MS i na světovém šampionátu hráčů do osmnácti let.

Kvasnička je pátou letní posilou Plzně. Už před ním klub získal z Chomutova obránce Viktora Langa a brankáře Dominika Pavláta, z Olomouce přišel útočník Pavel Musil a z Kladna forvard David Stach.