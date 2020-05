Litvínov má další posilu. Zlanařil křídelníka s reprezentačními zkušenostmi

Pětadvacetiletý křídelník, který si v minulosti zahrál na MS do osmnácti i dvaceti let, sbíral až doposud extraligové starty hlavně v mateřských Vítkovicích. Do nejvyšší soutěže poprvé nakoukl v sezoně 2014/2015 a v ostravském celku si postupně vybudoval pevné místo v kádru. Nejlépe mu vyšel předloňský ročník, v jehož základní části nasázel 17 gólů a přidal osm asistencí, což mu vyneslo premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace, v níž debutoval v listopadu 2018 na turnaji Karjala.

Syn někdejšího extraligového forvarda Pavla Zdráhala zahájil minulou sezonu ve Vítkovicích, zkraje ledna ovšem putoval do Plzně, která ho získala výměnou za Miroslava Indráka. V modrobílém dresu Škody nasbíral ve 22 utkáních osm bodů (5+3).

Litvínov představuje druhou posilu do nové sezóny. Vedení Vervy se podařilo na sever Čech přilákat talentovaného útočníka Patrika Zdráhala. Pětadvacetiletý forvard podepsal v Litvínově roční kontrakt s roční opcí. Více ➡️ https://t.co/sgutRTtkFN pic.twitter.com/dyx4Jjfe0j — HC VERVA Litvínov (@hcverva) May 17, 2020

„Je to talentovaný hráč střední generace s výborným bruslením. Probojoval se i do národního týmu a věřím, že se nám podaří ještě více rozvinout jeho potenciál," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Zdráhal se stal po brankáři Godlovi druhou posilou Litvínova pro novou sezonu. V předchozích dnech se na další spolupráci s Vervou dohodli i útočníci Lukeš, Jarůšek, Hübl, Pospíšil, Mahbod a obránci Ščotka s Kudlou.