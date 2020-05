Nová tvář pro Plzeň! Získala zkušeného obránce

„O Matěje jsme měli zájem už v průběhu minulé sezony, protože jsme sháněli praváka do obrany, ale byl pod smlouvou, tak jsme rozhlíželi i jinde," uvedl pro klubový web Plzně její sportovní manažer Tomáš Vlasák.

„Když jsme se dozvěděli, že Matěj ve Varech skončil, vstoupili jsme do jednání a prezentovali jsme, že o jeho služby máme velký zájem. Je silný jak ve hře dozadu, tak má velice dobrý ofenzivní potenciál. Má navíc vynikající střelu," doplnil Vlasák.

https://www.facebook.com/hcplzen1929/posts/10157572156544472

Stříteský si tak po Vsetínu, Litvínovu, Mladé Boleslavi, Jihlavě, Liberci a Karlových Varech vyzkouší už sedmý extraligový klub. V nejvyšší soutěži odehrál i s play off 543 zápasů, v nichž vstřelil 58 gólů a přidal 100 asistencí.

„Jedná se o závazek, protože klub má nějaké očekávání, ale to stejně jako já od sebe. Je to pro mě velká motivace. Plzeň je super organizace, jež se dlouhodobě pohybuje v horních patrech tabulky. Chtěl bych svým podílem přispět, aby se nová sezona podařila a my byli co nejvýš," prohlásil Stříteský, jenž v minulosti odehrál i čtyři zápasy za českou reprezentaci.

Před Stříteským už Plzeň během pauzy získala z Chomutova brankáře Dominika Pavláta a Viktora Langa, z Vítkovic se vrátil zadák David Kvasnička. Do útoku přišli Pavel Musil z Olomouce a David Stach z Kladna.