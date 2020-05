Národnost u mě nehraje roli. Na prvním místě bude výkonnost, ujišťuje kouč Litvínova

Trénuje teprve deset let, přesto 42letý Slovák Vladimír Országh už posbíral četné zkušenosti i porci úspěchů. Dva tituly slavil s Banskou Bystricí, v KHL vedl bratislavský Slovan a nyní čelí další výzvě. Bývalý skvělý útočník se pokusí v extralize vrátit hokejový Litvínov do play off.

Co vás na sever Čech zlákalo?

Litvínov je značka a v Čechách veliký pojem. Z klubu vyšlo obrovské množství výborných hráčů a trenérů. Město žije hokejem, který je pro fanoušky vším. Už tohle bylo ohromné plus. Jdu do klubu, který se nachází v přestavbě a chci týmu pomoci zlepšit výkony z posledních let. Vytvořil se tu solidní realizační tým, všechno to byly takové dílky do skládačky, které mě přesvědčily, abych Litvínov vzal. Výraznou roli sehrál i nový sportovní ředitel Pavel Hynek, s nímž se známe dlouho a který mě oslovil. Měli jsme společné vize, jak věci nastavit, aby fungovaly.

Proč jste si vybral jako asistenta Václava Sýkoru?

Vašek má v Česku velké jméno a renomé. Trénoval ve špičkových ligách, ať už v KHL, Finsku, ale co je pro mě podstatné, má zmapovanou extraligu a českou mentalitu.

Dost si také slibujete od kondičního kouče Petra Švehly, bývalého mistra Evropy v řecko-římském zápasu, jenž v minulosti působil v Chomutově.

My jsme apelovali, že je potřeba, aby přišel do klubu kondiční trenér na plný úvazek, což tady loni nebylo. Na Petra jsme dostali velmi dobré reference a odezvu. Bude tu důležitou součástí. Ohledně letní přípravy spolupracuju i s kondičním koučem Romanem Švantnerem.

Hokejisté Litvínova oslavují vítězství nad Kladnem a záchranu.

Vlastimil Vacek, Právo

Suchá příprava je už v plném proudu. Dokdy potrvá?

Trénovat budeme do 4. července s tím, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, aby kluci měli po obědě čas na regeneraci, dobití baterek a druhý den byli znovu připravení na tvrdou práci. Poté dostane tým dva týdny volno a pak se budeme chystat pomalu na led. Kluci začali s přípravou už 14 dnů předtím, než jsme se všichni společně sešli. Měli individuální plány, které byly vysloveně přizpůsobené na cvičení doma.

V brance vsadíte na Denise Godlu, hodně jste si ho do mužstva přál?

Jeho příchod se upekl ještě předtím, než jsem sem přišel. Denise znám jako kvalitního brankáře, což potvrzoval nejen v Kladně, ale i v reprezentaci. Jsou tady ale i další gólmani, David Honzík, který má určitě taky šanci. Národnost u mě nehraje žádnou roli, na prvním místě bude výkonnost!

V klubu skončil veterán a srdcař Trávníček. Bylo to pro vás náročné rozhodování?

Je vždy těžké říct hráči, že končí a obzvlášť, když spadá mezi týmové legendy nebo udělá pro klub něco velkého. Michal patří do této kategorie. Ale prostě jsme se rozhodli jít jinou cestou.

Litvínovský útočník Tomáš Pospíšil.

HC Verva Litvínov

Máte tím na mysli i omlazování?

Určitě. Ke změnám došlo nejen ve vedení, ale bylo jasné, že proběhnou i v hráčském kádru. Je to úplně přirozený proces. Hráči zkrátka přicházejí a odcházejí.

Další sezonu naopak přidá jiná ikona Viktor Hübl, jemuž bude v srpnu 42 let.

Viktor každý rok ukazuje, že má v ofenzivě stále co nabídnout a jeho setrvání v Litvínově byla jedna z našich priorit. Má obrovský a přirozený respekt v kabině. Drží 90 procent všech rekordů v extralize a já doufám, že mu další procenta ještě v nové sezoně přibydou...

Budete chtít, aby Litvínov předváděl dynamičtější hokej než v minulých letech?

Deklarovali jsme, že chceme zrychlit a hrát nátlakový hokej, k čemuž potřebujete i vhodné typy hokejistů. Šanci ukázat se dostanou i mladí. Jak říkám, každý začíná na stejné startovací čáře. Naší výhodou je, že celý realizační tým pochází mimo Litvínov, nemáme tu žádné vazby a nejsme nikomu nic dlužní. Začínáme s čistým stolem. Každý je strůjcem svého štěstí. Říkal jsem mladým na úvodním tréninku, aby vytvářeli tlak na starší hráče.

Viktor Hübl z Litvínova oslavuje gól na 3:2 během utkání s Kladnem.

Vlastimil Vacek, Právo

Konkurenci v útoku zvýší dravý křídelník Patrik Zdráhal, poohlížíte se po posilách i na Slovensku?

Máme něco vytipované, vyhlídnuté. Ale podepsali jsme už tři cizince a musíme být opatrní. Navíc v dnešní době se počítá každá koruna, musíme si tedy rozmyslet, koho přivedeme a za jakých podmínek.

V minulém ročníku jste se na klubové střídačce neobjevil. Proč jste si dal přestávku?

Byl jsem už přece jenom deset let v jednom kolotoči, působil v roli hlavního trenéra nebo asistenta. Tři roky jsem působil u reprezentace a volného času tolik nebylo. Poté, co Slovan Bratislava skončil v KHL, jsem se tedy rozhodl, že si dám minimálně do prosince trošku pauzu. Jezdil jsem po stážích. Vyrazil třeba do finského Oulu, kde mi absolutně vyšli vstříc. Hlavní trenér Kärpätu Miko Manner mi všechno ukázal, hodně jsme komunikovali a zaměřili se hlavně na development mladých hráčů, rozvoj individuálních herních schopností. Pak jsem byl ještě na stáži v Linköpingu, kde působí Martin Dendis, mladý slovenský skills kouč, který tam odvádí velmi dobrou práci a od následující sezony zastane pozici jednoho z asistentů trenéra.

Vycestoval jste také do zámoří a absolvoval třeba stáž v Nashvillu, kde jste hrával. Jak jste si pobyt v organizaci Predators užil?

Jsem rád, že mi tam stáž vyšla. Na jednom semináři jsem potkal asistenta trenéra Predators Dana Muse. Hodně jsme spolu komunikovali, vyměňovali si pohled na evropský a americký hokej. Strávil jsem tam celkem 10 dní, během nichž jsem nahlédl, jak fungují trenéři, jak vedou přípravu... Bylo to zaměřené na detaily ve hře, ať už přesilovku, oslabení, postavení hokejek.

Co vás na stážích nejvíc oslovilo?

Například neskutečný přístup mladých hráčů, ať už v juniorce nebo kluků v U20. Potom práce na ledě i mimo led. Hráči měli třeba k dispozici střelnici, kde si po každém tréninku chodili zastřílet na terče. Pak i tréninkový proces a tréninky na rozvoj individuálních herních činností...

V únoru jste se vrátil ke slovenské reprezentaci coby asistent trenéra. Budete s národním mužstvem dál spolupracovat?

Momentálně ne, působení během sezony u reprezentace nezvažuju. Pro mě je důležité, abych byl denně s mužstvem a poznávali jsme se. Litvínov bude teď pro mě na prvním místě.