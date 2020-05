Návrh Sparty, Liberce a Plzně? V tomhle s prominutím maglajzu je brutální, míní šéf Komety

Z dlouhodobého hlediska je jednoznačně pro snížení počtu účastníků hokejové extraligy, což by zvýšilo kvalitu tuzemské nejvyšší soutěže. Proto majitel, generální manažer a zároveň hlavní trenér brněnské Komety Libor Zábranský rozumí návrhu Sparty, Liberce a Plzně na postupné zúžení ligy na dvanáct týmů. Přesto kvůli ekonomickým dopadům současné pandemie koronaviru mu je za současných okolností bližší návrh prezidenta České hokeje Tomáše Krále, který počítá se čtyřletým stabilizačním plánem, podle něhož by se v příštích dvou sezonách nesestupovalo.

„Když se zaměříme na příští sezonu, ta je z mého pohledu v totální nejistotě. V návrhu Tomáše Krále jednoznačně převažuje ekonomická stabilita, vidím tam snahu pomoct klubům ve složité době. Reakci na to, že soutěž může být vlivem koronaviru sportovně docela nefér," říká Zábranský na úvod v obsáhlém interview pro oficiální stránky Komety Brno.

Podle něj nyní nikdo nedokáže říct, jak by v hokeji postupovalo, pokud by jakýkoliv tým měl ve svých řadách jednoho či více hráčů pozitivních na covid-19. „V tomhle je to velká neznámá. Šli by do karantény jen oni nebo snad celý tým? Tím by se automaticky na čtrnáct dní vyřadil ze zápasového i tréninkového procesu? Pak by se překládaly zápasy?" ptá se šéf Komety a poukazuje na fotbalovou ligu, kde má prvního nakaženého Mladá Boleslav a nově i pražská Slavia.

Návrh svazového prezidenta Tomáše Krále Sezona 2020/21 14 klubů 52 kol v základní části Nikdo nesestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky Sezona 2021/22 15 klubů 56 kol v základní části Nikdo nesestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky Sezona 2022/23 16 klubů 60 kol v základní části Týmy na 15. a 16. místě sestupují, týmy na 11.-14. místě by hrály play down, nejhorší po něm by hrál baráž o účast v extralize s vítězem první ligy Sezona 2023/24 14 klubů 52 kol v základní části Týmy na 11.-14. místě by hrály play down, nejhorší po něm by hrál baráž o účast v extralize s vítězem první ligy

„Šéf svazu klubům nabídne hájenou, nesestupovou a přesto neuzavřenou soutěž a pak další návrh je brutální řešení na tuto dobu a to sestup přímo dvou klubů," porovnává Zábranský oba návrhy.

Chápe, že plán Sparty, Liberce a Plzně zahrnuje sportovní hledisko. Zúžením extraligy by vzrostla konkurence a tím pádem by se zvýšila i kvalita soutěže.

„V tom jsme určitě všichni zajedno. Otázka je, kdy s tím začít a jak. Podle mě bychom měli následující sezonu vyhlížet s velkou pokorou a respektem. Kluby může opustit generální sponzor, diváci možná nebudou moct chodit na stadiony v takovém počtu, jaký si všichni přejeme. Vidím zde tolik neznámých a složitě odhadnutelných faktorů, že si nedokážu představit, jak bychom v tomhle s prominutím maglajzu řešili sestup z extraligy," míní Zábranský.

Protinávrh Sparty, Liberce a Plzně Sezona 2020/21 14 klubů 52 kol v základní části Týmy na 11.-14. místě čeká šestikolové play out, výsledky ze základní části se započítávají. Dva nejhorší týmy sestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky. Pokud je nesplní, sestoupí jen poslední tým Sezona 2021/22 13 klubů 48 kol v základní části + 4 až 6 regionálních derby. Celkem tedy 52 až 54 zápasů Týmy na 11.-13. místě čeká osmikolové play out, výsledky ze základní části se započítávají. Dva nejhorší týmy sestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky. Pokud je nesplní, sestoupí jen poslední tým Sezona 2022/23 12 klubů 44 kol v základní části + 10 až 12 regionálních derby, celkem tedy 54 až 56 zápasů (v krajním případě až 60) Týmy na 11.-12. místě čekají čtyři vzájemné duely, výsledky ze základní části se započítávají. Nejhorší tým sestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky. Pokud je nesplní, nikdo nesestoupí

„Ty kluby, co jsou v extralize nyní, tak ať je to jakkoliv, zaslouží si respekt a ne teď využít situace a poslat dva nekompromisně dolů. Mně tohle nepřijde fér řešení. Ne v této době," říká rezolutně první muž Komety.

Protinávrh ke Královu nápadu z pera Sparty, Liberce a Plzně nicméně považuje za naprosto legitimní a nic proti němu nemá, vždyť o snížení počtu účastníků nejvyšší soutěže se mluví už dlouho. Do budoucna by prý redukce počtu klubů ve všech soutěžích pomohlo rozvoji českého hokeje.

„Ale nemyslím si, že teď je na to vhodná doba. Pro tak razantní krok zažíváme velmi kritické období. Nikdy jsem ale moc nezaznamenal vůli tento názor prosadit na APK (Asociaci profesionálních klubů). Přece jen najatí manažeři, kteří kolikrát kluby zastupují, tak asi nepůjdou v hlasování APK do rizika, že to budou oni, kteří můžou poslat daný klub přímo dolů," říká Zábranský

Extraligové kluby by se měly oficiálně vyjádřit do konce května na mimořádné schůzi APK. Ta ale nemá žádnou rozhodovací pravomoc, ta je v gesci výkonného výboru hokejového svazu. Pokud by ale podpora APK k jakémukoliv návrhu byla jasně většinová, výkonný výbor k tomu bude na červnovém zasedání přihlížet.