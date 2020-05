Nechtěl zpohodlnět. Kometa je pro mě nová výzva, tvrdí lotyšský bek Freibergs

„Moc už se na to těším. Jsem nadšený, že jsem dostal nabídku od tak ambiciózního klubu. Ve Zlíně se ke mně všichni chovali moc hezky, byl jsem tam absolutně spokojený. Cítil jsem ale, že po delší době už malinko pohodlním. Kometa je pro mě nová výzva, rád bych s ní dosáhl na nějaký velký úspěch," svěřil se devětadvacetiletý obránce.

Freibergs nepřijde do neznámého prostředí. „Brno není od Zlína daleko, často jsme sem jezdili s rodinou na výlety. Historické centrum města se nám moc líbí. Vím, kde se tady dá zajít na dobrou kávu, a samozřejmě jsme už několikrát navštívili i největší nákupní centra," prozradil.

Několik známých tváří najde také v kabině Komety. „Zpočátku budu mít asi nejblíž k Peťovi Holíkovi, který bydlí ve Zlíně. Je to skvělý chlap a vynikající útočník. Ze svého někdejšího působení v zámoří i ze vzájemných utkání na světových šampionátech si pamatuju Rakušana Petera Schneidera, který přichází do Brna zároveň se mnou. A asi není mezi hokejisty nikdo, kdo by neznal Tomáše Plekance," usmívá se Freibergs.

Mimořádně natěšený je na fanoušky Komety. „Pokaždé, když jsme se Zlínem přijížděli zhruba dvě hodiny před extraligovým duelem do Brna, bylo okolí haly už plné fanoušků. Při utkání pak vždycky vytvořili neskutečné peklo. Na první pohled bylo jasné, že hokej je pro ně obrovská vášeň. Snad se budou moct nejpozději se zářijovým začátkem extraligy znovu vrátit do hlediště. Teď je budu mít na své straně," kvituje s povděkem.

Freibergs se považuje za univerzálního beka. „Věřím, že budu často na ledě. Myslím, že mám veškeré herní činnosti vyvážené, ale nejsilnější jsem určitě v přesilovkách. Doslova je zbožňuju. Považuju se za týmového hráče, a tak mám velkou radost, když připravím gólovou příležitost některému z parťáků. Zvlášť když ji promění," tvrdí.

Také on přišel s lotyšským národním mužstvem kvůli koronavirové krizi o mistrovství světa, které by o nadcházejícím víkendu ve Švýcarsku vyvrcholilo. „Mrzí mě to, ale na druhé straně mám zase po letech mezi sezonami delší pauzu. Využiju jí k odpočinku a k pečlivé přípravě," plánuje Freibergs.