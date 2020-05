Dáváte přednost pohodlí, fanoušci vás nezajímají! Šéfka Sparty tepe kluby hájící rozšiřování extraligy

Dlouhodobě patří k odpůrcům rozšiřování a uzavření tuzemské hokejové extraligy. I proto hokejová Sparta přišla před týdnem spolu s Libercem a Plzní s návrhem, jak zmírnit ekonomické dopady koronavirové pandemie. Generální manažerka Pražanů Barbora Snopková Haberová vysvětluje, proč je plán postupného snižování účastníků tuzemské nejvyšší soutěže ze čtrnácti na dvanáct smysluplnější než ten z pera svazového prezidenta Tomáše Krále, podle něhož by se následující dvě sezony nesestupovalo a v ročníku 2022/23 by tak extraligu hrálo hned šestnáct klubů.

Snopková Haberová je přesvědčená, že uzavírání a rozšiřování soutěže ke zvýšení její kvality nepovede. Právě naopak. „Kluby ze spodní části tabulky ztratí motivaci. Po polovině soutěže nebudou mít o co hrát a začnou rozprodávat kádr. Jak tím zvýšíte kvalitu soutěže? Nechápu to. Pro hráče se ty kluby stanou neatraktivními a nečitelnými, stejně tak pro partnery," říká generální manažerka Sparty pro oficiální klubové stránky.

„Kluby, které chtějí ligu rozšiřovat, dávají přednost vlastní jistotě a pohodlí před zájmem hokeje jako takového. Přijde mi, že je vůbec nezajímá, o co mají zájem fanoušci a sponzoři. Tedy atraktivní soutěž, která je dramatická po celou sezonu," míní šéfka Sparty, jejímž manželem je bývalý hokejový obránce Jan Snopek (dnes kondiční trenér Plzně) a její otec Ivo Haber byl rozhodčím.

Návrh svazového prezidenta Tomáše Krále Sezona 2020/21 14 klubů 52 kol v základní části Nikdo nesestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky Sezona 2021/22 15 klubů 56 kol v základní části Nikdo nesestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky Sezona 2022/23 16 klubů 60 kol v základní části Týmy na 15. a 16. místě sestupují, týmy na 11.-14. místě by hrály play down, nejhorší po něm by hrál baráž o účast v extralize s vítězem první ligy Sezona 2023/24 14 klubů 52 kol v základní části Týmy na 11.-14. místě by hrály play down, nejhorší po něm by hrál baráž o účast v extralize s vítězem první ligy

Uzavření extraligy a rozšiřování počtu jejích účastníků by podle Snopkové Haberové rovněž ubralo některým zápasům na atraktivitě. „Nikoho nebude zajímat herní systém, který bude z poloviny postaven na zápasech s týmy, kterým už o nic nejde. Za to že by fanoušci chtěli platit vstupné? Ani sponzoři se nepohrnou do týmů, které před sezonou vyhlásí, že jim stačí pohybovat se ve spodních patrech tabulky. Natožpak do soutěže, kde v základní části o nic nepůjde."

Proto Sparta s Plzní a Libercem přišly s vlastním návrhem, který jde proti tomu svazovému. Postupné zúžení nejvyšší soutěže na dvanáct týmů je tím klíčovým bodem plánu. „Extraligu mají hrát jen ti nejlepší. Týmy, které na to mají herně i finančně. Jedině tak bude mít extraliga dostatečnou atraktivitu pro diváky a velké partnery," tvrdí Snopková Haberová s tím, že i finance z marketingových a televizních smluv by se tak dělily mezi méně klubů.

„Navíc by díky regionálním derby přišlo víc diváků na atraktivní zápasy. Stejně přínosné to bude i po sportovní stránce. Větší konkurence v extralize i Chance lize a neustálý boj o co možná nejlepší umístění posunou celý český hokej," je si jistá šéfka Sparty.

Protinávrh Sparty, Liberce a Plzně Sezona 2020/21 14 klubů 52 kol v základní části Týmy na 11.-14. místě čeká šestikolové play out, výsledky ze základní části se započítávají. Dva nejhorší týmy sestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky. Pokud je nesplní, sestoupí jen poslední tým Sezona 2021/22 13 klubů 48 kol v základní části + 4 až 6 regionálních derby. Celkem tedy 52 až 54 zápasů Týmy na 11.-13. místě čeká osmikolové play out, výsledky ze základní části se započítávají. Dva nejhorší týmy sestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky. Pokud je nesplní, sestoupí jen poslední tým Sezona 2022/23 12 klubů 44 kol v základní části + 10 až 12 regionálních derby, celkem tedy 54 až 56 zápasů (v krajním případě až 60) Týmy na 11.-12. místě čekají čtyři vzájemné duely, výsledky ze základní části se započítávají. Nejhorší tým sestoupí Postoupí vítěz první ligy, splní-li licenční podmínky. Pokud je nesplní, nikdo nesestoupí

Extraligové kluby by se měly oficiálně vyjádřit do konce května na mimořádné schůzi APK. Ta ale nemá žádnou rozhodovací pravomoc, ta je v gesci výkonného výboru hokejového svazu. Pokud by ale podpora APK k jakémukoliv návrhu byla jasně většinová, výkonný výbor k tomu bude na červnovém zasedání přihlížet.

Útočník Roman Horák s generální manažerkou Sparty Barborou Snopkovou.

Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

„Především věřím, že vyhraje zdravý rozum a extraliga zůstane otevřená. Následovat by měla dlouhodobější diskuse o budoucím směřování celé soutěže a hledání řešení, které extraligu zatraktivní po sportovní i finanční stránce," říká závěrem Snopková Haberová.