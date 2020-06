Útočník Šoustal zamířil po šesti letech v zámoří do Brna, bude hrát za Kometu

"Tomáš je talentovaný hokejista a věřím, že svůj talent potvrdí i u nás," uvedl na klubovém webu majitel, generální manažer a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

"Přestup se zrodil rychle, začali jsme to s agentem řešit začátkem května. Nejprve jsme kontaktovali můj mateřský klub z Olomouce, pak přišly nabídky z extraligy a zahraničí. Už před dvěma lety o mě měla Kometa zájem a byl jsem rád, že zájem trval i nadále. Mám za sebou první trénink, zatím super," řekl Šoustal.

⚠️První červnový den je nejen ve znamení Mezinárodního dne dětí, ale ve vítání nové posily brněnské Komety. Po šesti letech strávených v zámořských soutěžích se do Česka vrací třiadvacetiletý rodák ze Šternberka Tomáš Šoustal.🌞



Účastník dvou mistrovství světa dvacítek z let 2016 a 2017 odešel z Olomouce před sezonou 2014/15 do juniorské WHL do celku Kelowna Rockets, kde strávil tři celé ročníky a na začátku čtvrtého odešel do týmu Edmonton Oil Kings.

V uplynulé sezoně nasbíral ve 27 zápasech za tým Lakehead Thunderwolves 32 bodů za 14 branek a 18 asistencí. Ve dvou utkáních play off vstřelil jeden gól. S reprezentací do 18 let získal v roce 2015 stříbro na Memoriálu Ivana Hlinky.