Třinec lovil v Ostravě a v Havířově. Přivedl Kurovského, Veselého a Husáka

„Děkuju za krásných pět let, které jsem s vámi mohl prožít. Bylo mi ctí!". Takto se na svém Instagramu rozloučil s Vítkovicemi útočník Daniel Kurovský a zamířil do přibližně padesát kilometrů vzdáleného Třince.

„Danieli Kurovskému skončila u nás po minulé sezoně smlouva a na nové se nedohodl," vysvětloval odchod talentovaného útočníka, který přišel do Ostravy v sezoně 2015/2016 z Havířova, sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Dvaadvacetiletý hokejista nastupoval nejprve za vítkovickou juniorku, postupně se prosadil až do áčka. Nejlépe mu vyšel ročník 2017/2018, kdy ve 43 zápasech vstřelil v extralize 7 gólů. Zaujal také na juniorském mistrovství světa před dvěma roky, kde skóroval dvakrát. „Daniel Kurovský je vysoký, dravý, dobře bruslící útočník s potenciálem, kterého v poslední době ale brzdila zranění. Věříme, že toto období má už za sebou a stane se platným hráčem naší organizace," řekl sportovní manažer Ocelářů Třinec Jan Peterek.

Také druhá útočná posila Třince Radek Veselý má za sebou havířovskou i vítkovickou minulost. V minulé sezoně se 24letý útočník objevil v dresu moravského extraligového týmu ve 27 zápasech a vstřelil tři góly, k nimž přidal čtyři přihrávky. „Jsme rádi, že se nám Radka Veselého po dlouhých jednáních podařilo získat, přestože měl v Havířově ještě platnou smlouvu. Je to výborný útočník s kvalitním zakončením a dobrým bruslením. V první lize dlouhodobě potvrzuje své kvality a jeho krátké loňské extraligové působení nás přesvědčilo o tom, že může být pro naši organizaci příslib do budoucna," uvedl Peterek.

Veselý pochází z Pelhřimova a je odchovancem pražské Slavie. Jako dorostenec se s reprezentací do 18 let probojoval do finále mistrovství světa 2014 a má doma stříbrnou medaili.

V seniorském hokeji Veselý poprvé nastoupil v sezoně 2014/15, kdy za Chomutov nastoupil v baráži. Kromě Chomutova si v extralize připsal jeden start za Litvínov a v nedávno skončené sezóně nastupoval v první lize v Havířově a ve Vítkovicích.

Staronovou posilou slezského celku je obránce Patrik Husák, který se do Třince vrací po ročním působení v prvoligové Porubě. Premiérový start za Třinec si 30letý bek připsal v závěru základní části sezony 2018/2019. Husák poté odehrál i devět utkání v play-off a pomohl Ocelářům k zisku mistrovského titulu.

Následující sezónu odehrál rodák z Kralup nad Vltavou v Porubě a jako obránce se stal druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, když v 56 utkáních nasbíral 40 bodů. „Věříme, že tento ofenzivně laděný obránce udělá maximum pro to, aby se prosadil do základní sestavy A-týmu," uvedl Peterek.