Bytostně mě to uráží! Tohle říct někdo v Brně, na minutu letí! pálí ostrými šéf Komety a rýpl si do Sparty

I Král přiznal, že odhlasovaná varianta rozhodně není ze sportovního hlediska tou nejideálnější. Ovšem v době koronavirové krize, kdy nikdo neví, jestli na podzim nepřijde druhá vlna pandemie covid-19, jde podle šéfa hokejového svazu o nejlepší model, jak ekonomicky kluby ochránit.

„Když se na tenhle návrh Tomáše Krále podívá někdo normální optikou, bez jakéhokoliv ovlivnění, tak mu přece musí dojít, že v dobré víře dělá to, co všichni ostatních například ve svých firmách. Ti šetří a dělají úsporné balíčky, jinými slovy se snaží nachystat na všechna rizika a hrozby, které ještě můžou přijít. Nic jiného v tom není a nebylo. Koneckonců si naopak myslím, že by bylo špatné, kdyby návrh pomoci a ochranné lhůty nepřišly," ujasňuje Zábranský, proč Králův návrh podpořil.

Důvody jsou ekonomické, ideální sportovní představa to není, říká k hernímu systému extraligy Tomáš Král

Sport.cz

Předčasné ukončení sezony kvůli koronaviru připravilo český hokej podle jeho zástupců na klubové a reprezentační úrovni o půl miliardy korun. „Nebylo by od nejvyšších lidí v českém hokeji naivní a nezodpovědné, aby se nehledalo řešení? Neměli bychom se postarat o to, aby ta ztráta nenarůstala dál? Všichni přece sdílíme zájem o to, aby bylo v hokeji co nejvíce peněz," míní šéf Komety.

A upozorňuje, že další ztráty pro extraligové kluby ještě můžou přijít. Zejména kvůli potenciálnímu odlivu části sponzorů. „Jednoduše se vám může v průběhu sezony stát, a v Kometě už nás to taky bohužel potkalo, že z jakéhokoliv důvodu dostanete oznámení o ukončení spolupráce s významným partnerem klubu. Musíte pak ořezávat marketing, propouštět zaměstnance, a k čemu vám pak je, že za sebou máte dvacet super sezon?" ptá se Zábranský.

„Přijde koronavirus a jediné východisko pak může být, že za špičkovým hráčem přijdou Rusové a projeví zájem. Co pak uděláte? Prodáte ho, snížíte hospodářskou ztrátu a zachráníte klub. Ale nemáte hrozbu sestupu a máte možnost se z toho v nějaké časové ose dostat a nachystat se na další sezonu, byť v úsporném režimu," vypočítává další z argumentů pro přijetí návrhu z pera Tomáše Krále.

„Pokud budeme optimisté, proběhne následující sezona podle plánu, ale co když ne? Co by se stalo, kdybychom měli na Kometě například sedm pozitivních? Ať už to budou hráči, ledaři nebo kdokoliv jiný. Na čtrnáct dní půjde celý mančaft do karantény, nebudeme se moct připravovat a zápasy se odloží?" upozorňuje Zábranský, že příští sezona s sebou nese spoustu otazníků.

„Pak se zapojíme zpět do soutěže, a to stejné se stane třeba v Liberci? I kdyby šance na tenhle černý scénář byla jen v malých procentech, tak se na to prostě musíme připravit a přiznat si, že soutěž může mít dost rozháraný a tím pádem neregulérní průběh," poukazuje brněnský šéf, že nesestupový ročník alespoň na tyto otázky pamatuje.

Na pátečním výkonném výboru hokejového svazu nakonec zůstaly ve hře dva scénáře. Buď zachovat v uplynulé sezoně platný model s přímým postupem a sestupem, nebo mít příští ročník nesestupový. Nakonec vyhrála druhá varianta. Společný návrh Sparty, Plzně a Liberce o postupném snižování účastníků extraligy na dvanáct a zároveň zachování přímého postupu a sestupu, který byl předložen dříve na Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), se na výkonném výboru svazu nakonec neprodiskutovával.

K Zábranského úlevě... „Otevřeně říkám, že pro mě byl šok, že tři kluby, z toho dva žádající municipalitu o podporu, navrhnou tak brutální systém, kdy by dva týmy sestupovaly přímo. Co myslíte, že by se stalo? Roztočila by se velká platová spirála. Nikdo by přece nechtěl být mezi těma dvěma a jít přímo dolů. A myslím si, že by se kluby klidně i zadlužovaly, jen aby nepřišly o extraligu," míní muž číslo jedna v brněnské Kometě.

Názory některých odborníků a fanoušků, že kvůli zrušení sestupu nebudou mít týmy ze spodních pater tabulky o co hrát, Zábranského vytáčí doběla. „To mě bytostně uráží, když tohle někdo tvrdí! Co je to za nesmysl? Kdyby to řekl nějaký manažer, trenér nebo hráč v Kometě, na minutu letí ven. Já skládám mančaft na titul. My chceme vyhrávat a jestli někdo řekne, že když prohraje, tak se nic nestane, tak se na mě nezlobte, ale radši ať to vůbec nedělá," pálí Zábranský ostrými.

„To je jako kdyby šel boxer do ringu a řekl si, že se nic neděje, když mu soupeř přerazí nos a pošle ho k zemi. Tohle přece není možné. Podobná vyjádření akorát vnáší chaos mezi fanoušky a z mého pohledu evidentně poškozují extraligu," míní 46letý rodák z Brna a připomíná, že před osmi lety se Kometa pod koučem Venerou dostala do finále play off z předkola a tituly v letech 2017 a 2018 získala poté, co po základní části obsadila šesté resp. páté místo.

„Já osobně prohry nenávidím. Kdyby jeden z našich kluků řekl, že mu je jedno, že prohrál, že nebude o co hrát, že soutěž se mu nelíbí v tomto formátu, tak to bude pro mě jako manažera osobní selhání, že jsem ho do Komety vůbec angažoval," tvrdí Zábranský a ukazuje na jiné soutěže, z nichž se rovněž nesestupuje.

„Když někdo řekne, že naši mladí se musí naučit hrát pod tlakem, že když mu nebude vystaven a prohra jim nebude vadit, tak ať to jde říct do NHL nebo na farmu. Ať se dotyčný jede podívat každý rok jako já do zámoří. Podívá se, jak se kluci v nesestupové juniorské soutěži dokážou u mantinelu málem přizabít. A jen pro to, aby to jejich jméno bylo nejlepší. A to je ten rozdíl mezi českou náturou. My řešíme, co bude dole, absolutně se nedíváme, co bude nahoře. Kometa taková nebude," slibuje brněnským fanouškům.

Mrzí jej, že za současné koronavirové krize se tuzemské hokejové hnutí nedokáže semknout a držet pospolu. „My se na tom našem malém rybníčku chováme jako nejbohatší na světě a sami si házíme klacky pod nohy. A říkat, že hokej za těchto podmínek nebude nikoho bavit, to přece nemůže nikdo normální říct. Naopak, když mančaft hraje hrozný hokej, plácáte se dole a nedá se na to dívat, tak to logicky nikoho nebaví a klesá vám návštěvnost, sledovanost. To ovšem nemá co dočinění se systémem soutěže," rozčiluje se Zábranský.

A neodpustí si rýpnutí do generální manažerky Sparty Barbory Snopkové Haberové, jež je jednou z těch, kteří zastávají názory, že týmy ze spodní části tabulky nebudou mít o co hrát a „takový hokej fanoušci prostě nechtějí".

„Nedokážu si představit, že když představitelé Sparty tvrdí, že hokej nebude dole nikoho bavit, tak nevěřím tomu, že naši fanoušci a ultras dokáží tuto myšlenku přijmout. Fanoušci přeci chtějí vidět výhry svého týmu. Když se budeme pořád bavit o prohrách a jestli to někomu bude jedno, že prohrál... tak kde to jsme? Tím vůbec někoho nekritizuju, každý má právo na svůj názor a neostýchat se ho říct. Ale že by klub měl mluvit za diváky, za fanoušky?" podivuje se slovům Snopkové Haberové.

Přitom třeba ve Švýcarsku si kluby odsouhlasily, že v nadcházejícím ročníku budou tamější dvě nejvyšší soutěže nesestupové. Naopak v Česku podle Zábranského koronavirová krize a veškeré reakce poté ukázaly názorovou roztříštěnost extraligy. „A také naznačila, že se každý stará sám o sebe. Názorová proměna probíhá zkrátka tak, jak se to komu hodí. Budějovice v první lize tvrdily, že jsou pro přímý postup a sestup. Nyní jedou na své první zasedání APK a říkají, že jsou pro malou baráž. Buď se zástupce Budějovic, který tam byl, nechal ovlivnit, nebo Budějovice nemají konzistentní názor," nerozumí postoji Motoru Zábranský a vyjadřuje se i na téma převzetí extraligy APK LH od svazu.

„Pět let prezident svazu Tomáš Král říká ´extraligo, převezměte si to. Máme ale jedinou podmínku, chceme znát formát soutěže, aby z toho nebyl paskvil.´ Teď je to na APK, jak rychle všechna jednání posuneme a je nutné najít naprostou shodu za jakých podmínek a v jakém formátu vlastně soutěž bude vypadat a pokud říkám shodu, tak se bohužel opět musím zopakovat, že ta shoda musí být mezi APK a výkonným výborem ČSLH. Jiná varianta není," uzavírá.