Trenérská práce mě pořád naplňuje, říká Tomáš Martinec po šesti letech v extralize

Jak se ohlížíte za svým poměrně dlouhým angažmá na extraligové střídačce?

Byla to pro mě skvělá zkušenost a velká škola. Měl jsem možnost spolupracovat postupně s trenéry Peterem Draisaitlem, Jirkou Kučerou, Vladimírem Kýhosem, Václavem Sýkorou, Pavlem Hynkem a Vladimírem Růžičkou. Vzpomínám si, že jsme rozjížděli v Hradci Králové extraligu po přesunu týmu z Českých Budějovic. Někteří hráči už měli v té době zvučné jméno, ale jiní začínali a hradecká štace je nakopla do velkého hokeje a do zahraničí. Třeba Filip Hronek dostal šanci v áčku a už je několik let v NHL.

Co považujete za největší klubové úspěchy z minulého období?

Bronz v extralize v roce 2017 při první sezoně Václava Sýkory a Pavla Hynka. Měli jsme nejvyšší ambice a nakročeno do finále, ale do něj se chce pokaždé dostat spousta týmů. Určitě si vážím i letošního finále Ligy mistrů, což je samozřejmě jiná soutěž než liga. Druhé místo považuji za velký úspěch už s ohledem na to, se kterými soupeři jsme hráli.

Vaši bývalí trenérští kolegové z hradeckého mužstva Václav Sýkora a Pavel Hynek zamířili nově do Litvínova. Co na to říkáte?

Mluvili jsme spolu a v jednu chvíli se zdálo, že by přišli zpátky do Hradce. Jsme dál v kontaktu a působení v Litvínově, kde je Pavel generálním manažerem, a Václav Sýkora asistentem trenéra, jim přeji. To, že tam jsou spolu, mě nepřekvapilo. Spolupracují dlouhodobě, jsou na sebe zvyklí. A navíc před dvěma lety šli společně z Hradce Králové do ruského Soči v KHL.

Jak vnímáte svůj přesun od áčka k mládeži v rámci královéhradeckého klubu?

U áčka jsem byl v pozicích asistenta nebo hlavního trenéra a současně jsem působil i jako šéftrenér mládeže. Takže v podstatě pokračuji v tom, co jsem dělal celou dobu. A jsem za to rád. Tahle činnost mě naplňuje a jako každý trenér mám ctižádost trénovat v dospělém hokeji.

Jistě sledujete hráčské změny na extraligové scéně. Co o nich soudíte?

Dosavadní hradecký útočník Matěj Chalupa podepsal do Chicaga v NHL. Je to skvělá zpráva, moc mu to přeji. Za dva roky, co byl u nás, udělal velký progres. Pořád je to mladý kluk. Do ciziny odcházejí z extraligy další hráči, namátkou Radim Zohorna taky do zámoří, ale i do Skandinávie jako Moravčík, Ordoš, Smejkal, slovenští reprezentanti Jánošík, Skalický a Hudáček. Ukazuje se, že extraliga má svou kvalitu, když je o hráče zájem. Uvidíme, jak to dopadne s posilováním kádrů extraligových celků. Přál bych si, aby extraliga udržela vysokou úroveň a vedle špičkových hráčů jako jsou například plzeňský Gulaš, brněnský Zaťovič, liberecký Birner, do Sparty přicházející Horák a další, vyrostli zase kvalitní hokejisté.

Jak vyhlížíte novou sezonu z pohledu reprezentační „osmnáctky"?

Vracím se k výběru této věkové kategorie po dvou letech. Tehdy jsem byl asistentem Davida Bruka, který se letos přesunul na post asistenta u dvacítky. Měli jsme ve zmíněném kádru osmnáctky i kluky, kteří před půlrokem už startovali na mistrovství světa dvacítek v Ostravě. Věřím, že se dál prosadí. A že se nám s hlavním trenérem Jakubem Petrem a dalším asistentem Radimem Skuhrovcem podaří v nynějším výběru do osmnácti let připravit pro špičkový hokej nejtalentovanější české hráče. Škoda jen, že se v srpnu kvůli následkům koronavirové krize ve světě neuskuteční tradiční Hlinka Gretzky Cup v kanadském Edmontonu. Na tento turnaj mám parádní vzpomínky z doby, kdy se hrál v Břeclavi.