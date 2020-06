Sparta už zná všechny soupeře, na které může narazit na prestižním turnaji

Zatímco Sparta se na Spenglerově poháru, který v letech 1962 a 1963 ovládla, představí po deseti letech, Kazaň čeká premiéra. V Davosu už ale Ak Bars hrál, loni v prosinci tam v rámci utkání Kontinentální ligy podlehl v prodloužení Ufě, která následně startovala na Spengleru.

Na něm je šest zúčastněných týmů rozděleno do dvou tříčlenných skupin. Vítěz každé postupuje přímo do semifinále, týmy na druhých a třetích místech čeká čtvrtfinále.

Nicht irgend ein Team, sondern eine der besten Mannschaften Europas vervollständigt das Teilnehmerfeld des 94. Spengler Cup.

Letošní ročník Spenglerova poháru ale může být kvůli pandemii koronaviru v ohrožení. Vedoucí organizačního výboru turnaje Marc Gianola na konci května uvedl, že pokud by do hlediště nesměli fanoušci, hrát se nebude. Definitivní verdikt by měl padnout nejpozději koncem října či v listopadu.