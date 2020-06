Zdráhal nechce v Litvínově jen lítat po ledě. Do Krušných hor vyrazil už za volantem

„Vždycky měli ofenzivní tým, moc jsem tu nevyhrával," šátrá v paměti nová akvizice Vervy, která přebudovává kádr a po bídných sezonách lační po vyšších patrech tabulky. „Mužstvo nebude mít malé ambice, chce udělat nějaký úspěch. Těším se na domáckou atmosféru i výborné fandy, kteří tu chodí v hojném počtu. Chtěl bych v Litvínově restartovat minulou sezonu, která se mi příliš nepovedla," říká.

Hned v jejím úvodu utrpěl zlomeninu kotníku a měsíc marodil. Byť nakonec nastřádal čtyři góly a devět asistencí, jeho ice time postupně klesal. Na zranění se však nevymlouvá. „Chyba byla ve mně. Nepadalo mi to tam, přestal jsem si věřit," líčí výtečný bruslař, jenž nenavázal na předloňský ročník, v němž prožil reprezentační debut. Nakopla ho až lednová výměna.

Generální ředitel Vervy Pavel Hynek vítá novou ofenzivní posilu Patrika Zdráhala.

HC Verva Litvínov

Gulaš? S takovým spoluhráčem jsem ještě nehrál

Vítkovice ho vytrejdovaly do Plzně, kde pookřál. I díky spolupráci s elitními forvardy Mertlem a Gulašem. „S takovým hráčem jsem ještě nehrál. Milan je suverénně nejlepší útočník extraligy. Umí se prosadit ve všech situacích, dokáže připravit puky pro spoluhráče i sám zakončit. Radost se na něj dívat," nešetří chválou na adresu tři roky po sobě nejproduktivnějšího hráče základní části.

Kapitolu Plzeň už ale obrátil a plně se soustředí na Litvínov, s nímž uzavřel roční smlouvu s opcí. Úplně do neznáma přitom nejde. „Obránce Honza Ščotka je jeden z mých hodně dobrých kamarádů. Znal jsem i Lukáše Douderu," přikyvuje 25letý křídelník, jenž má patřit k lídrům ofenzivy. „Nejsem už mladík, který bude jenom lítat po ledě. Čekají se ode mě góly a body," uvědomuje si.

Zatímco v lednu ho vezla z Ostravy do Plzně přítelkyně, tentokrát si cestu do Krušných hor režíroval sám. „Byl jsem vybodovanej. Naštěstí zrovna den předtím, než jsem jel do Litvínova, mi řidičák vrátili. Udělal jsem zkoušky a po roce zase řídím," oddechl si syn bývalého útočníka Pavla Zdráhala, jenž má v nohách 253 extraligových bitev v barvách Vítkovic, Opavy, Vsetína nebo Sparty. Přestup mu současný manažer a asistent trenéra prvoligového Havířova schvaloval. „Říkal, že to je pro mě určitě velká šance udělat zase dobrou sezonu," utrousil.

V kontaktu jsou často, kritiku po utkáních ale od táty už neslýchá. „Spíš se mě teď snaží povzbudit. Já sám jsem na sebe dost kritický a většinou mi to až škodí. Když se mi podaří nějaký zápas, je určitě rád, ale on je typ člověka, který emoce nechává v sobě," tvrdí rychlonohý útočník, který je v Litvínově zatím sám. "Jsme ale domluvení s přítelkyní, že během sezony tady bude se mnou," dodává.