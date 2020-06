Všechny nás to překvapilo a zaskočilo! Vítkovice vstřebávají ztrátu, kterou vůbec nečekaly

Pro hokejové Vítkovice je to obrovská ztráta, navíc velmi nečekaná. Ostravský celek opouští jeden z jeho klíčových hráčů - jednatřicetiletý útočník Ondřej Roman využil klauzule ve smlouvě k odchodu do zahraničí, když se na roční smlouvě dohodl s finským klubem Ilves Tampere.

„Musím říct, že mě i nás všechny v klubu dost překvapilo a zaskočilo, že se Ondra pro odchod do zahraničí rozhodl. Zvláště v době, kdy se snažíme poskládat co nejkvalitnější tým, vracejí se k nám domácí odchovanci a kdy chceme bojovat o úspěch jako tým složený z těch, kteří u nás chtějí hrát a jsou a budou hrdí, že mohou oblékat vítkovický dres," neskrývá zklamání z Romanova rozhodnutí sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Roman do Vítkovic přišel z Poruby už v juniorském věku v roce 2004 a postupně se vypracoval v jednu z opor. V uplynulém ročníku byl druhým nejproduktivnějším hráčem klubu, když ve 45 zápasech vstřelil 14 gólů a přidal 19 asistencí.

Nyní se po čtyřech letech rozhodl znovu vyzkoušet zahraniční angažmá. Po působení v nižších zámořských soutěžích a roční anabázi v Jekatěrinburgu v KHL (2015/16) čeká majitele 19 startů za národní tým finská nejvyšší soutěž.

https://www.facebook.com/ilveshockey/posts/10156900734076090

„Ondrovo rozhodnutí bereme jako fakt. Jeho požadavek na uvolnění akceptujeme. Ondrovi děkujeme za dosavadní služby a přejeme v jeho novém zahraničním angažmá hodně štěstí," prohlásil Šimíček pro oficiální stránky Vítkovic.

Ostravané už začali pracovat na získání náhrady za jednatřicetiletého centra. „I když to v současné době nebude nic snadného i s ohledem na to, že trh je momentálně částečně přebraný, už máme rozjednány určité varianty. Vše řešíme samozřejmě s majitelem Alešem Pavlíkem a konzultujeme s trenéry A-mužstva. Naší snahou je přivést do týmu kvalitního hráče," dodal Šimíček.