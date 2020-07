Po roce znovu s tátou. Hradec mi dával největší logiku, tvrdí Růžička

Jak velkou roli sehrál táta ve vašem transferu?

Angažmá jsme spolu vůbec neřešili a na mém příchodu neměl vliv. Já se s trenéry prakticky nebavil, jednání probíhala jenom mezi mým agentem a generálním manažerem klubu Alešem Kmoníčkem.

Otec vás vedl takřka během celé extraligové kariéry, což je pro vás jistě výhoda...

Samozřejmě je dobrý, když jdete do týmu, kde vás chce i trenér. Ví, co hrajete a nestaví vás najednou na pozici, která vám nevyhovuje, což se možná stalo i ve Spartě, že mi to tam z tohoto pohledu nesedělo.

Vladimír Růžička v dresu Sparty během přípravy se Slavií.

Juliana Zash/HC Sparta Praha

Jste zklamaný, jak vaše pražské angažmá dopadlo?

Já chtěl loni změnu a přišla nabídka ze Sparty. Měl jsem motivaci, stavěla nový tým a chtěl jsem to tam zkusit. Bohužel štace dopadla, jak dopadla a dohodli jsme se, že to ukončíme. Vytížení jsem prostě neměl a ve finále mě ten hokej tam svým způsobem nebavil. Když hrajete celou sezonu ve čtvrté pětce... Tohle zkrátka nebylo, co jsem si představoval, a i na čem jsme se domlouvali. Moje situace by se tedy dřív nebo později stejně řešila. Jsem rád, že se ozval Hradec.

Který vás lanařil už v minulosti a konečně ulovil.

Před rokem jsme byli domluvení na podmínkách, a ty se tak nějak zachovaly, takže jsme teď nemuseli řešit nějaký obstrukce. Jednání byla rychlá.

Do zahraničí vás to nevábilo?

Lákalo mě už dřív. Než jsem šel do Chomutova, ve hře byla Riga, ale tehdy to nedopadlo. Zahraničí jsme teď taky řešili, ale v dnešní době moc nevíte, co bude. Mně se navíc před měsícem narodilo druhý dítě, dcerka Veronika, takže jsem chtěl mít o budoucnosti jasno dřív, než abych čekal do srpna, až se něco venku otevře. Něco bylo i z extraligy, ale Hradec mi dával největší logiku, protože vím, že má nejvyšší ambice a myslím, že má tým na to, aby je opravdu měl.

Vladimír Růžička bude hrát v Hradci znovu pod dohledem svého otce - trenéra.

Facebook: Mountfield HK

Jak se vám mužstvo na papíře jeví?

Papír může vypadat vždycky hezky, ale samozřejmě to musíte potvrdit na ledě. Když se ale podívám na náš tým, máme ho rozložený kvalitně a dobře. Kádr nevypadá špatně a zároveň to není žádný hvězdný papír, který vám stejně nic nevyhraje. Není tady nějaká extrémní přemrštěná hvězda. Jsme tady všichni na stejný vlně. Myslím, že budeme tahat jeden za druhýho a stát za sebou. Parta je tady výborná, co jsem stačil poznat.

K plusům patří i fakt, že řadu hráčů znáte, ať už z Chomutova nebo Sparty.

Tohle samozřejmě pomůže, nejvíc se znám se Sklendou (Jakub Sklenář), asi od svých třinácti let. Kuba je kvalitní hráč a do skládanky se sem hodí. Je nekonfliktní, takovej hodnej kluk a pohodář. S dalšími kluky se ale za ty roky už znám z extraligy. I jako soupeř jsem prohodil třeba pár vět se Smolim (Radek Smoleňák), byť jsme spolu nikdy předtím nehráli. Nejsem typ hráče, co by na někoho někdy nějak prskal. Jsem spíš v klidu, nikdy jsem nebyl konfliktní člověk.

Vladimír Růžička ve Spartě skončil.

Juliana Zash/HC Sparta Praha

Probírali jste s tátou vaši roli v týmu?

Už jsme o ni mluvili. Potřebují pomoct hlavně na přesilovkách... Ale nebude to určitě jenom o mně, jde o kolektivní sport. Mám teď za sebou jedenáct týdnů letní přípravy cítím se dobře. Připravuju se individuálně s trenérem Honzou Jirkalem, kterého jsem znal z Prahy. Jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci. Dává mi to hlavu a patu a připravuje mě dobře.

Brzy si od drilu na chvíli oddechnete, jak budete trávit léto?

Těším se na něj, ale dovolenou jsme žádnou neplánovali. Zůstanu s rodinou doma v Praze a nějak se budu snažit udržovat. Maximálně vyjedeme na chalupu, kde člověk úplně vypne.

Vladimír Růžička.

HC Sparta

Kde ji máte?

Poblíž Loun kousek od Libochovic. Taková vesnička o pár domech, kde se tak trochu zastavil čas. Vždycky je to tam super.

Do Hradce Králové budete z Prahy dojíždět?

Tak půl na půl. Našel jsem si tu byt, hlavně chci, abych se pořádně vyspal před zápasy, což je nejdůležitější. Mohl si odpočinout, někam složit hlavu po ranním rozbruslení. Když bude možnost, přijde nějaké volno, tak si do Prahy dojedu.