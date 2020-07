Bude to velký! Jágr nastoupí pod širým nebem, poprvé v historii hokeje v horském prostředí

V zimních měsících tradičně patří Špindlerův Mlýn lyžařům, letos od 10. do 12. prosince to ale platit nebude. Zahájení zimní sezony se ponese v duchu hokeje. A bude to velkolepé! Na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru vyroste stadion s kapacitou pro 7500 diváků, kde pod širým nebem dojde na extraligový zápas mezi Spartou a Hradcem Králové, v rámci první ligy se na stejném místě utkají kladenští Rytíři se svým hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem a nováček druhé nejvyšší soutěže z Vrchlabí.