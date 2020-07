Jágr v problémech. Kladno zasáhl covid-19, s nakaženým přišel do kontaktu i majitel Rytířů

„Máme minimálně jeden potvrzený případ. Někteří další hráči už jsou na testech. Čekáme na odpovědi na otázky, jestli máme jít do karantény, jestli máme všichni v rámci klubu podstoupit testy, jestli máme uzavřít stadion," řekl Sport.cz tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Že však celý A-tým Kladna poputuje do karantény, je velmi pravděpodobné. Přesně to nařídila krajská hygienická stanice ve čtvrtek extraligovému Litvínovu, když byl u něj ve čtvrtek pozitivně testován jeden hráč na covid-19. „Očekáváme, že to takhle dopadne," potvrdil Jůdl. Pokud by se tak stalo, ohrožena by byla kladenská účast v poháru Generali Česká Cup, v rámci něhož měli Rytíři odehrát první zápas v Plzni už za 11 dní.

„Čekáme na zpětnou vazbu od hygieny, se kterou jsme od rána v kontaktu. Má toho asi fakt hodně, když vidíme, jak pozitivní testy na covid-19 ohlašují i v jiných sportovních klubech," doplnil.

Kladenský klub jméno pozitivně testovaného hráče zveřejňovat nechce. Osmačtyřicetiletý majitel Rytířů a jejich útočník Jaromír Jágr jím ale není. „Jarda tady ale samozřejmě chodí po zimáku a s dotyčným člověkem se pochopitelně potkal. I jeho se taky testy nejspíš budou týkat," přiznal Jůdl.

„Nebudeme veřejně prozrazovat hráče, který měl pozitivní test, chceme chránit jeho soukromí. Někteří lidi by se do něj naváželi, jak to v Česku bývá zvykem, přitom on za to ani nemůže," dodal kladenský tiskový mluvčí.

Fanoušky, kteří si na páteční přípravu s Ústím nad Labem zakoupili vstupenku, bude Kladno informovat o vrácení peněz.