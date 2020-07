Hokejisté Hradce Králové se dostali se zpožděním na led

"Na klucích bylo vidět, že se od začátku března nehrálo. Jsou natěšení a myslím si, že vynikající byla i suchá příprava - pracovali neskutečně. Hokej je ale o ledu a je vidět, že mají chuť," uvedl Růžička na klubovém webu. "Přípravu máme teď dvakrát denně na ledě a vždy do toho zařadíme ještě posilovnu," nastínil bývalý hlavní kouč reprezentace.

Východočeši byli spolu s hokejisty Karlových Varů poslední, kdo sváděl mezi mantinely boje v minulém extraligovém ročníku. Druhý duel série předkola play off už ale kvůli nástupu pandemie koronaviru odehráli bez diváků. Ani návrat na led po více než čtyřech měsících se neobešel v podání Mountfieldu bez komplikací.

Zleva Vladimír Růžička ml., Petr Zámorský a Jakub Sklenář.

David Taneček, ČTK

"Někteří kluci jsou na vyšetření a tři jsou v karanténě. Komplikace byly, ale myslím si, že je to pro všechny stejné. Celé to je složité, jiné týmy mají také problémy. Na každé mužstvo to může přijít kdykoliv. Podívejte se, co se děje ve světě," konstatoval trenér Růžička.

Asistent trenéra David Kočí.

David Taneček, ČTK

Dobře vnímá přetrvávající nejistotu, ale snaží se, aby co nejméně narušila přípravu. "Co přijde, stejně přijde, to neovlivníme. Jednoduché to nebude, to víme. Není to dobrá situace, ale musí to jít kolem nás. Řekli jsme si, že se budeme připravovat, a uvidíme, jak to bude. Tohle není otázka měsíce, ale může se to táhnout třeba celou sezonu."

Po společných působeních ve Slavii a v Chomutově bude hrát pod Růžičkovým vedením opět Jakub Sklenář. "Bylo to jako každý první trénink; osahat si nové věci, ale už byla chuť. Od posledního zápasu a tréninku uběhla hrozně dlouhá doba tím, že to bylo stopnuté dřív. Je to příjemná změna," pochvaloval si Sklenář.

Program přípravných zápasů: Úterý 4. srpna: HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové (17:00; Generali Česká Cup), čtvrtek 6. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (18:00; Generali Česká Cup), úterý 11. srpna: HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (18:00; Generali Česká Cup), čtvrtek 13. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (18:00; Generali Česká Cup), úterý 18. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (18:00; Generali Česká Cup), čtvrtek 20. srpna: HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (18:00; Generali Česká Cup).

Mezi novými posilami dorazil oklikou přes Spartu, kde odehrál uplynulý ročník, také Růžičkův syn Vladimír. "Času není úplně hodně, vůči všem okolnostem se to pořád posouvalo. Jsem zvyklý chodit na led okolo 10. července, takže tentokrát to bylo později. Ale to je jedno, tenhle týden bude tréninků dost, člověk si to osahá a bude to v pohodě," věřil jednatřicetiletý centr.

Vedle nich jsou novými tvářemi v útoku také Jan Veselý z Českých Budějovic a Kelly Klíma (Tucson), jehož dvojče Kevin už odehrál na východě Čech většinu minulé sezony. Defenzivu vyztužili navrátilec Bohumil Jank z Plzně a Kanaďan Jérémie Blain ze Sparty.

Brankář Marek Mazanec se občerstvuje na tréninku hokejistů Hradce.

David Taneček, ČTK

Z obránců naopak skončili v Hradci Králové Tomáš Linhart, Oskars Cibulskis, Oscar Eklund, Petr Šidlík a Mislav Rosandič. Dvouletou smlouvu s Chicagem podepsal útočník Matěj Chalupa. Nové kontrakty vedení klubu nenabídlo dalším útočníkům Michalu Dragounovi a Patriku Miškářovi.

Výpověď obdržel v souvislosti s pandemií už dvakrát jiný forvard Lukáš Žejdl, smírčí komise Českého svazu ledního hokeje ji ale v obou případech označila za neplatnou. Na týmové soupisce ale jeho jméno není.