Koronavirus ovlivňuje i hokejový pohár! Odloženo bylo pět zápasů

4. srpna se neuskuteční oba zápasy skupiny A Generali Česká Cupu mezi Spartou a Českými Budějovicemi a Plzní s Kladnem, ve skupině B nedojde na souboj Liberce s Litvínovem. O dva dny později se pak nesehrají zápasy České Budějovice - Kladno a Litvínov - Mladá Boleslav.

Všech pět zápasů bude přeloženo na náhradní termín, který dosud není znám.

„S účastníky poháru jsme v kontaktu a mají zájem soutěž sehrát, což termíny i při odložených zápasech zatím umožňují. Další vývoj však bude záviset na epidemiologické situaci a případných omezeních v klubech nebo městech a regionech," uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Litvínov přerušil přípravu na novou sezonu ve čtvrtek poté, co byl na covid-19 pozitivně testován hráč A-týmu a mužstvo muselo do karantény. O den později ohlásili jednoho nakaženého i kladenští Rytíři. Ve stejný den měl pozitivní test i jeden z členů týmu Českých Budějovic a mužstvo je od té doby ve čtrnáctidenní karanténě a čeká, zda v ní bude muset být opravdu až do 6. srpna.