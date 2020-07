Schneider oprašuje po příchodu do Komety češtinu. Tým má vysoké ambice, libuje si rakouská posila

„Jako dorostenec jsem maturoval na znojemském gymnáziu. V češtině jsem zvládl i písemku. To už bych asi teď nesvedl. Posledních osm roků jsem totiž neměl moc příležitostí česky hovořit. Naštěstí jsem toho ale zase tolik nezapomněl, v kabině Komety se bez problémů domluvím. Sem tam ze mě vyklouzne i nějaké slovenské slůvko. Noví spoluhráči jsou ke mně shovívaví, pokud si zrovna na nějaký výraz nemohu hned vzpomenout. Jsou na mě hrozně hodní," usmívá se devětadvacetiletý Schneider.

V novém působišti se setkal s brankářem Ondřejem Kacetlem, jehož zná ze společného angažmá ve Znojmě. „A pamatuju si, že v mládežnických soutěžích jsem nastupoval proti Petrovi Holíkovi. Hned jsem samozřejmě v šatně poznal Tomáše Plekance, který patřil k ikonám v NHL. Kluci mě mezi sebe přijali skvěle," považuje si hráč, který má zkušenosti z EBEL ligy či zámořské ECHL.

Tomáš Plekanec je hvězdou brněnské Komety.

Vlastimil Vacek, Právo

V uplynulé sezoně nastupoval Schneider za Biel v nejvyšší švýcarské soutěži. „Brněnský šéf Zábranský mě vábil už loni. Tehdy jsme se ještě nedohodli. Když mi ale Libor zavolal letos v dubnu znovu a do telefonu mi řekl, že mě potřebuje k tomu, aby Kometa vybojovala titul, moc dlouho jsem už neváhal. Byla to pro mě naprosto nejdůležitější věc. Chci být v týmu, který má vysoké ambice, což Kometa zcela jednoznačně splňuje. Udělám maximum, abych je pomohl naplnit. Nízké cíle nejsou nic pro mě," tvrdí rezolutně.

Už stihl poznat halu i zázemí brněnského klubu. „Měl jsem reference, že tady všechno skvěle funguje. Už jsem se přesvědčil, že je to pravda. A moc se mi líbí i ve městě. Centrum Brna mi připomíná Vídeň. Lze se tady velmi dobře najíst i napít vynikajícího piva. Poznal jsem už, že na Moravě žijí samí příjemní a milí lidé. Do Brna jsme se s přítelkyní dočasně přestěhovali, ale máme to jen kousek domů," vyhovuje Schneiderovi.

Blízko za ním to budou mít i lidé z vedení rakouského národního mužstva. „Myslím ale, že příliš často jezdit nebudou. Reprezentoval jsem na posledních dvou mistrovstvích světa, takže mě dobře znají. Teď ale přemýšlím výhradně o Kometě, nároďák budu mít v hlavě možná až někdy v průběhu sezony," přemítá.

Brankář Brna Karel Vejmelka.

Vlastimil Vacek, Právo

Brněnský dres by měl Schneider poprvé obléct v úterý v úvodním utkání letní pohárové soutěže proti Pardubicím. „Minulá sezona skončila kvůli pandemii koronaviru bohužel předčasně, a tak už se moc těším na pořádný zápas. Škoda jen, že kvůli nebezpečí nákazy nebude moct být hlediště zdaleka plné. Snad se do poloviny září situace uklidní a já v Brně zažiju v nabité aréně tu úžasnou kulisu, o níž jsem dosud jen slyšel," přeje si vroucně.

Je hodně zvědavý na úroveň české extraligy. „Podle všech informací, které mám, patří k nejlepším soutěžím v Evropě. Kromě Komety v ní působí i několik dalších výborných týmů. Očekávám rychlý hokej s důrazným napadáním. Jsem na něj připravený," vyhlašuje Schneider sebevědomě.