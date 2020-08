Hokej bez lidí si neumím představit, hledí do budoucnosti sparťanský mazák

Mazák. Tím je ve sparťanské šatně devětadvacetiletý útočník Miroslav Forman. Za pár hodin začne psát jedenáctou sezonu v týmu, který je všemi fanoušky hodně sledován. Nadcházející ročník hokejové Tipsport extraligy může být ale jiný, zvláštní, nikdo teď právě neví, co přesně bude, jak to bude s fanoušky. Vývoj epidemie může se sportem opět výrazně zatočit.

„Od každé sezony mám velká očekávání, už se moc těším. Hokej se dlouho nehrál, o to víc se nemůžeme dočkat startu. Chceme hlavně dobře začít a hrát od začátku na horních místech tabulky," řekl Forman pro sparťanský web hcsparta.cz.

Jako mladý byl využíván především pro černou práci, postupně si vydobyl místo a začal se prosazovat i do statistik kanadského bodávání. V sezoně 2011/2012 posbíral 7 bodů (5+2) ve 30 zápasech. V uplynulém ročníku skončil na číslech 10+22, šlo o jeho nejproduktivnější sezonu. Stejně bodů si přispal i o dva roky dříve, ale v sezoně 2017/2018 sehrál o utkání více.

Ve čtvrtek Sparta vstoupí do zápasů před extraligou, čeká ji Generali Česká Cup. „Minulý týden jsme měli pár dobrovolných tréninků, které ale probíhaly ve vysokém tempu. Dobře jsme potrénovali. Chceme do turnaje vstoupit co nejlépe a vézt se na vítězné vlně," přeje si Forman.

Pohár v létě jako příprava na ostrou sezonu. „Je to určitě zpestření jak pro nás, tak i pro fanoušky. Jsem na to zvědavý. Věřím, že se odehrají všechny plánované zápasy. Pro mě je určitě lepší hrát zápasy v rámci poháru, kdy známe nějaký systém než například obyčejný přátelák. Je to jedině dobře."

Při zápasech budou platit omezení ohledně diváků, covid-19 stále výrazně ovlivňuje drtivou většinu sportů. „Bohužel se s tím musíme smířit. Podmínky má každý tým stejné. Se současnou situací se nedá nic dělat. Věřím, že zanedlouho budeme mít aspoň trochu naplněné stadiony. Hokej bez lidí si totiž neumím představit," přiznává útočník, který je zvědav, jaká bude situace v dalších měsících.

„Prognózy nebyly moc dobré, vypadá to, že se snad začne. Musím zaťukat. Uvidíme, jak to bude vypadat," dodal hokejista, kterému se nedávno narodila dcera, takže volný čas věnuje rodině.