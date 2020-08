Vypadalo to hrůzostrašně, vyděsil kouče Plzně zákrok sparťana Haška na Kodýtka

Byl to okamžik, při kterém většině z necelých čtrnácti stovek přítomných fanoušků v holešovické hale zatrnulo. A hokejistům a realizačnímu týmu Plzně ještě víc. Jednadvacetiletý útočník Západočechů Petr Kodýtek ve třetí třetině utkání Generali Česká Cupu schytal od o tři roky mladšího forvarda Sparty Petra Haška úder ramenem do obličeje, po kterém viditelně otřesený okamžitě zamířil na střídačku a svěřil se do péče fyzioterapeuta.

Plzeňská střídačka v ten moment vyletěla nahoru jako jeden muž. A ještě víc brblala, když o pár vteřin později viděla opakovaný záběr na kostce nad ledem. Přestože hlavní rozhodčí Jeřábek s Vrbou Haškův zákrok jako nedovolený nevyhodnotili, Západočeši byli evidentně jiného názoru.

168 centimetrů vysoký a 70 kilogramů vážící Kodýtek totiž schytal od o 20 centimetrů vyššího a 20 kilo těžšího Haška pořádnou pecku do hlavy, na kterou absolutně nemohl být připravený.

Miroslav Forman ze Sparty (vlevo) a Roman Vráblík z Plzně.

Roman Vondrouš, ČTK

„Vypadalo to hrůzostrašně," přiznal po utkání kouč Plzně Ladislav Čihák, že v daný moment mu moc dobře po těle nebylo.

Po pár minutách, kdy fyzioterapeut Západočechů chladil Kodýtkovi zátylek mokrým ručníkem, se ale nejen jemu ulevilo. Šikovný centr se vrátil zpátky na led.

„Jsem rád, že z toho nakonec nic nebylo a mohl pokračovat ve hře. Petr je odolnej, tyhle věci zvládne," oddechl si Čihák. Šikovný centr navíc hned vzápětí svým gólem snížil na 2:3 z plzeňského ohledu, aby následně David Stach dokonal obrat ve skóre dvěma góly, tím vítězným v prodloužení.

Zleva David Stach z Plzně, Patrik Prymula ze Sparty a Pavel Musil z Plzně.

Roman Vondrouš, ČTK

„Na to, že jsou oba týmy v přípravě, se hrálo v relativně slušném tempu. Strašně se mi líbilo, že jsme hráli do poslední minuty, dokázali vyrovnat dvoubrankový náskok Sparty a v prodloužení vyhrát. Strašně si cením, že jsme na Spartě vyhráli," pochvaloval si Čihák, že jeho svěřenci ani za stavu 1:3 nic nezabalili.

A až na zákrok na Kodýtka vyzdvihl hru obou týmů. „Bylo to sice tvrdé utkání, hráči se ale respektovali a byli féroví. Takhle by to mělo vypadat, že i přípravný zápas má náboj a není to žádný pouťák. Jsem rád, že se hrál rychlý hokej, v dobrém tempu a se souboji. Takhle by měl v mých očích český hokej vypadat," soudil Čihák.