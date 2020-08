České Budějovice začnou po karanténě v pátek trénovat na ledě

Nováček hokejové extraligy České Budějovice se v pátek vrátí po dvoutýdenní karanténě zpět do přípravy na ledě. Tým kouče Václava Prospala ji přerušil v pátek 24. července poté, co měl jeden z členů mužstva pozitivní test na nemoc covid-19. Takové případy byly nakonec v kádru Motoru tři.

Hokejisté od té doby mohli trénovat pouze individuálně v domácích podmínkách. "Nyní měli hráči a trenérský tým i druhý kontrolní test na koronavirus negativní a nic tedy nebrání návratu ke společným tréninkům v Budvar aréně. Pozitivně testovaná trojice hráčů by se pak měla začlenit k týmu do středy 12. srpna," uvedl Motor na klubovém webu.

Po vynucené pauze se budou Jihočeši připravovat i v sobotu a neděli. Hráči budou absolvovat v dopoledním bloku téměř hodinu a půl na ledě, následovat bude suchá příprava v posilovně.

"Máme před sebou dva týdny, ve kterých budeme vždy hrát po třech zápasech. Na utkání se těšíme, sestavy prostřídáme. Kdo nepůjde do zápasu, bude dopoledne trénovat. Dva zápasy ze tří ale jednotliví hráči vždy odehrají," řekl asistent Aleš Totter.

Nabitý program pro Motor

Českobudějovičtí si museli první dva zápasy přípravného poháru odložit. V nadcházejících dvou týdnech budou hrát v pondělí, úterý a ve čtvrtek. "Máme hotový určitý nástřel sestavy, ale to se může snadno změnit, chceme vidět určité vazby mezi hráči na ledě," podotkl Totter.

Ve skupině se Spartou, Plzní a Kladnem odehrají Jihočeši šest utkání během 11 dnů. Doufají, že podobná situace s karanténou celého týmu už se nebude opakovat. ""Uvidíme, jak se svaz a příslušné orgány domluví a jaká budou pro sporty nastavena pravidla. Nejsem žádný specialista přes zdraví, ale asi by s tím chtělo něco udělat, protože odstavit přes třicet zdravých kluků na celých čtrnáct dní nám nepřijde adekvátní," uvedl Totter.

"Nabízejí se vhodnější cesty, jak do profesionálních sportů kvůli koronaviru tolik nezasahovat. Plus samozřejmě hrajeme pro lidi, tak nás mrzí, že například na domácí přípravu může aktuálně jen něco přes tisíc diváků. Chceme věřit, že extraliga se bude hrát před plnými tribunami, že dojde k dohodě, všichni by to uvítali," dodal Totter.