Nečekaný konec. Plekanec nebude hrát za Kometu Brno

„S Tomášem jsme situaci probírali už delší dobu, jeho rozhodnutí naprosto chápu. Jsou situace v životě, kdy je rodina naprostou prioritou. Samozřejmě mě to hrozně mrzí, protože tak špičkového centra těžko budeme nahrazovat, ale jak už jsem říkal, Tomášovo rozhodnutí respektuju. Rád bych mu touto cestou poděkoval za odvedenou práci pro Kometu i za profesionální přístup ke všem zaměstnancům klubu. Chtěl bych požádat zástupce médií o pochopení, že celou věc nebudeme dál komentovat," vyjádřil se k celé záležitosti majitel Komety Libor Zábranský.

Plekanec přišel do Komety v roce 2018. V extralize odehrál v modrobílém dresu celkem 66 zápasů s bilancí 13 gólů a 27 asistencí. Téměř po dvou letech však jeho štace v Kometě z rodinných důvodů končí.

„Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale měl jsem pro ukončení angažmá v Kometě vážné osobní důvody. Rád bych všem v Brně poděkoval za skvělou spolupráci, Liborovi Zábranskému za pochopení situace a fanouškům za přízeň. Kometě přeju do budoucna jen to nejlepší, ať se jí v nové sezoně daří," prohlásil útočník Tomáš Plekanec.

