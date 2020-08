Prospala na Spartě vřele vítali, Jandač ho škádlil. Dali jsme si i pusu, žertoval

„Pokud jde o bruslařský výkon, bylo to z naší strany solidní. Možná jen s tím pukem jsme si až tolik nerozuměli," připomněl obránce Motoru Pavel Pýcha velikou mrzutost, která Jihočechy potkala. K přípravě na ledě vyjeli 22. července, trénovali pouhé tři dny, aby další dva týdny trčeli v karanténě kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, který se objevil u jednoho člena týmu.

„Těžký to určitě bylo. Každý se pomalu těšil na zápas a najednou nám bylo nařízeno, že máme být 14 dnů doma. Každý dělal, co mohl. Museli jsme to dodržovat," řekl elitní bek Budějovic.

Mužstvo tak před bitvou s Pražany stihlo jen čtyři tréninky, přesto s domácími drželo krok a až do 55. minuty i díky skvělému Čiliakovi vedlo 2:1. Jenže favorit nakonec skóre otočil. „Ukázalo nám to, že šance se musíme rychle naučit proměňovat. Stálo nás to tady výsledek," ušklíbl se trenér extraligového nováčka Václav Prospal.

Na pohárový duel dorazilo do hlediště 1523 diváků a ti se v závěru dostali do pořádného varu. Kotouč se při power play Budějovic došoural do prázdné hostující branky, přičemž jako poslední ze sparťanů se puku dotkl gólman Matěj Machovský! „Kluci mi říkali, že jsem měl být hráč, že mám dobrou střelu. Já jim to taky pořád říkám, ale nikdo mi nevěřil. Dnes se to potvrdilo," žertoval šťastný střelec. Poté ale přešel na vážnější tón. „Byl to takovej haluzák, ale jsem za něj rád, nestává se to každý den," prohlásila opora Sparty.

Zatímco na ledě se občas jiskřilo, na střídačkách vládla přátelská atmosféra. Vřelého přivítání se před utkáním dočkal hlavně kouč Prospal. „Dali jsme si i pusu," smál se sparťanský asistent Josef Jandač, jenž svůj protějšek navíc poškádlil. V prostoru střídačky Motoru mu totiž podal ruku tak silně, až ho stáhl z lavičky dolů. „Čekal jsem, že mi rozváže tkaničku nebo něco podobného, ale přišel s tímhle. Ještě že jsem si neublížil," culil se Prospal.