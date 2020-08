Hokej musel stranou. Říha je v nemocnici, shodil 12 kilo

Žádné ladění formy před extraligou. Litvínovský hokejový obránce Jiří Říha bojuje na jiné frontě, a to už měsíc. Ve střevech má bakteriální infekci a během tří týdnů zhubl dvanáct kilo. Trpěl průjmy, lékař mu doporučil dietu, ale problémy nevymizely a on musel podstoupit další vyšetření.

„Kvůli krvavým průjmům mi odcházelo dost krve a ztrácely se mi krvinky, takže mi doktoři museli nasadit krevní plazmu. Momentálně dostávám kapačky a antibiotika. Co jsem já o této bakterii četl, tak je to údajně běh na dlouhou trať, takže jsem zvědavý. Už bych chtěl, aby to úplně vymizelo a mohl jsem se začít připravovat na sezonu," cituje sedmadvacetiletého hráče server hokej.cz.

Říha leží v nemocnici, kde čas ubíhá pomalu. Jeho spoluhráči dnes zahájí Generali Česká Cup, Verva hraje v Karlových Varech. On u toho nebude. „Snad se brzy vrátím na led. Strašně moc děkuji za velkou podporu, že mi voláte a píšete, neskutečně to pomůže," poděkoval hokejista přes sociální sítě.

Jiří Říha v dresu Litvínova.

hcverva.cz

Nemohl vyjít schody, žaludek měl na vodě. Říha momentálně dostává od lékařů kapačky a antibiotika. Kdy vše skončí a bude opět v pořádku, neví. Musí čekat. „Průběh je tak nepříjemný, že jsem vyšel schody a musel jsem si jít lehnout a spát. Nebylo mi dobře od žaludku, nemohl jsem jíst. Jediné, co mi vadí, že tady v nemocnici mám strašný hlad. Dostávám jen suché věci a to je všechno," popsal Říha svůj současný stav.

V minulé sezoně odehrál za Vervu 40 zápasů, připsal si 11 bodů za 3 góly a 8 asistencí. V minulosti hrál také v Kladně, Mladé Boleslavi, Liberci i Jihlavě.

Před novou sezonou v přípravě vše probíhalo podle plánu, až do doby, než se objevily nečekané problémy, se kterými už několik týdnů bojuje. Teď má Říha jediné přání, být zdravý a vrátit se do litvínovské šatny a pokračovat v přípravě na nový ročník Tipsport extraligy. "V nemocnici je čas nekonečný," přiznal.