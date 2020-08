Se skladbou týmu jsme zatím spokojeni, říká hradecký generální manažer Kmoníček

Jak vnímáte dosavadní vítězné tažení mužstva v základní skupině turnajového zápolení?

Až po několika týdnech na ledě uvidíme, do jaké míry je to pozitivní. První dva zápasy jsme zvládli vzhledem k tomu, že jsme byli v přípraavě jen chvilku na ledové ploše., Třetí utkání nebylo asi tak kvalitní směrem do ofenzivy, ale ubránili jsme při vítězství 1:0 v Pardubicích hodně přesilovek soupeře.

Čím jsou pro hokejisty Hradce Králové měření sil s Brnem, Pardubicemi a Olomoucí?

Bereme to jako přípravu a možnost zahrát si s extraligovými týmy. Preferovali jsme sice zápasy se zahraničními celky, ale nemůže se cestovat, proto jsme vzali zavděk tímto turnajem. Se skladbou týmu i výsledky jsme zatím spokojeni.

Už jste vstřebali avizovaný odchod útočníka Matěje Chalupy do zámoří?

I v jeho případě platí, že když se naskytne taková nabídka, tak se neodmítá. Je to asi normální věc a přirozený vývoj, že někdo odejde, pokud je nejlepší a kouká se ve své kariéře na víc, tedy do NHL nebo KHL.

Předpokládáte, že by Matěj Chalupa mohl v dohledné době ještě znovu nastoupit za Hradec Králové?

Dotahují se papíry a legislativa. Je možné, že do termínu, než ho odvolají do NHL, se u nás objeví. Takových hráčů je momentálně v Česku povícero. Pro domácí scénu jde jistě o oživení, ale stojí to dost peněz takového hráče angažovat. Máme tady i Filipa Hronka. Kluci si trénují hlavně sami. Dokud se to nepodepíše, zůstávají mimo hradecký tým.

V Mountfieldu teď působí bratří Kevin a Kelly Klímové. Zdá se, že váš klub bude spolupracovat i s prvoligovou Kadaní, které šéfuje jejich otec Petr Klíma.

S Petrem jsme s v kontaktu hlavně kvůli jeho synům. Nyní jsme do Kadaně uvolnili útočníky Poppela a Moronga. Jsou to mladí kluci a Petr Klíma s trenéry Kadaně jim dá šanci. Proto jsme je pustili, abychom je tam viděli hrát.

Z prvoligového Chomutova jste nedávno získali útočníka Jakuba Sklenáře. Proč zrovna jeho?

Náš trenér Růža (Vladimír Růžička) chtěl poctivého útočníka při hře dozadu, jakého zná. A Sklenář se podle těchto atributů nabízel, protože kouč ho trénoval už dlouhou dobu v pražské Slavii i poté v Chomutově.