Ne každý se může dostat do Komety, váží si Klepiš. Pro Zaťoviče chce pokutu

V noci do Brna přicestoval, v úterý ráno podepsal s Kometou smlouvu, aby hned dopoledne vyjel se svými novými spoluhráči na led. Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš si považuje šance hrát za klub z jihomoravské metropole, i když ví, že nebýt rodinných problémů Tomáše Plekance, nabídka od Libora Zábranského by patrně nepřišla.

„Je to trochu shoda náhod, ale jsem za tuhle šanci hrozně rád. Přece jenom ne každý se může dostat do Komety," prohlásil Klepiš v rozhovoru pro klubový web.

Před nadcházející sezonou byl v úterý na ledě teprve počtvrté, takže se po tréninku necítil optimálně. „Ideální to ještě zkrátka není. K tomu se připojilo ještě cestování v noci, takže jsem toho moc nenaspal. Nechci se na nic vymlouvat, jen to bude chvilku trvat, než se začnu cítit komfortně," uvědomuje si Klepiš, pro něhož bude Brno po Slavii (má s ní dva mistrovské tituly), Třinci a Mladé Boleslavi čtvrtou extraligovou destinací.

V kabině Komety se setká i se svými dřívějšími spoluhráči. Se stejně starým obráncem Ondřejem Němcem válel dva roky v pražském Lvu v KHL i řadu sezon v reprezentaci, z národního týmu dobře zná i o rok mladšího útočníka Martina Zatoviče.

„Předpokládám, že Něma mi určitě pomůže, ale Zaťa? Nevím, nevím... Doufám, že mu ještě vůbec budu moct tykat, až ho uvidím. Dnes totiž vynechal předzápasové rozbruslení. Musím ještě zjistit, kdo je tady pokladník, protože to se nedá tolerovat," dobíral si Klepiš Zaťoviče, že vynechal přípravu na ledě před večerním utkání pohárové soutěže v Pardubicích.

Přestože on sám na ledě Dynama ještě nenastoupí, na zápas se pojede podívat. Premiéru v dresu Komety by si tak mohl odbýt ve čtvrtek v dalším duelu soutěže Generali Česká Cup proti Hradci Králové. „Musím se nejprve prokousat přes více tréninků. Ve čtvrtek už je to určitě reálnější, ale ve výsledku to samozřejmě záleží především na trenérech," ví nová brněnská posila Mladé Boleslavi, v níž strávila posledních pět sezon.