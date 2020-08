Zapomeňte na koně! Hokejové Pardubice mají nové logo, sáhly k razantní změně

Byly to pro hokejové Pardubice velice horké poslední měsíce. Nejprve v březnu obrovská úleva, že se za minutu dvanáct podařilo udržet extraligovou příslušnost i pro nadcházející ročník, následně pak vstup nového majitele Petra Dědka do klubu. Nyní přichází další novinka. Dynamo představilo nové logo a další vizuální prvky, s nimiž půjde do nadcházející sezony.