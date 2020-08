Sparta jako přes kopírák! Musíme se hodně zlepšit, ví kouč Pražanů

Bylo to z jejich strany jako přes kopírák. V pondělí v úvodním čtvrtfinále letního poháru na ledě Liberce se probudili až ve třetí třetině za stavu 0:3, i o dva dny později v odvetě zapnuli hokejisté Sparty až v závěrečné dvacetiminutovce při dvougólovém manku. Dost málo na to, aby mohli pomýšlet na postup do semifinále...

„Liberec byl lepší a postoupil zaslouženě. My jsme za celé čtvrtfinále odehráli dobře jen dvě, možná dvě a půl třetiny, a to je proti takovému soupeři málo," uvědomoval si po výsledcích 2:4 a 2:2 trenér Sparty Miloslav Hořava.

„Je pravda, že doma jsme se jim trošku vyrovnali až ve třetí třetině. Teď je otázka, jestli to nebylo i tím, jak k tomu Liberec ve třetí třetině přistoupil. Jestli nesundal nohu z plynu a nezačal víc bránit," uvažoval kapitán Pražanů Michal Řepík, že Bílí Tygři před třetím dějstvím věděli, že i kdyby inkasovali tři góly a žádný by nevstřelili, stejně by slavili postup.

Zleva Marek Kvapil ze Sparty, Ronald Knot z Liberce a Radek Jeřábek ze Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

Když právě Řepík ve 47. minutě využil přesilovku a srovnal na 2:2, Pražané přeci jen alespoň na chvíli ucítili šanci na postup. „Ještě jsme měli pár příležitostí, které jsme ale nedotáhli. Kdybychom se přiblížili na jeden gól, možná to ještě mohlo dopadnout jinak," mrzelo Řepíka, že on svou tutovku namířil jen do lapačky gólmana Kváči a že střelu Říčky zastavila tyčka.

„Škoda, ale Liberce byl o trošku lepší než my. Mají spoustu kluků dlouho pohromadě, zajetý systém a hrajou dobře. Musíme potrénovat, abychom se jim vyrovnali, ne-li byli ještě lepší," ví Řepík, který se do sestavy Sparty vrátil po dvoutýdenní pauze a čtyřech vynechaných zápasech.

I přes vyřazení však sparťané našli na dvojboji se Severočechy pozitiva. „Oba zápasy měly grády a taková utkání jsou před startem ligy k nezaplacení. Jsme za to strašně rádi. Odhalilo nám to mezery, na kterých je třeba pracovat. Musíme se hodně zlepšit v mnoha věcech, největší rozdíl ale byl v osobních soubojích," uzavřel Hořava.