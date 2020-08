Emoce na Spartě! Vzduchem létaly nejen pěsti, ale i helma

„Srovnávat srpen se zápasy play off moc nejde, ale na konec léta to bylo velice kvalitní utkání. Emoce tam opravdu byly, charakter hráčů na obou stranách je takový, že nikdo nechce prohrát, ať nastoupí v srpnu, květnu nebo v únoru. A na ledě to bylo vidět," pokyvoval hlavou hlavní kouč Liberce a nově i jeho sportovní manažer Patrik Augusta, který Bílé Tygry po domácí výhře 4:2 a remíze 2:2 v pražské odvetě dotáhl do semifinále Generali Česká Cupu.

Na ledě se jiskřilo prakticky od začátku. Už po šesti minutách se do sebe pěstmi pustili čtyřiatřicetiletý obránce Severočechů Ladislav Šmíd s o dvanáct let mladším bekem Radkem Jeřábek a oba čároví rozhodčí měli plné ruce práce, aby je od sebe oddělili.

Zleva Dávid Gríger z Liberce a David Vitouch ze Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

Na konci první třetiny se pak u mantinelu za brankou domácích potkali dvoumetrový sparťanský obr Milan Jurčina s Radanem Lencem. Ten se před vzájemným soubojem ohnul, což slovenský zadák nelibě nesl. Jurčina svému sokovi zasadil pár úderů, za což od sudích vyfasoval dvě minuty za hrubost. Což nemohl skousnout, takže vzteky popadl helmu spadlou z Lencovy hlavy a vší silou ji odhodil až do středního pásma...

A Lenc se do potyčky se sparťany dostal i na konci druhé části hry, kdy siréna oznamovala její konec. V tomto případě chytil pod krkem Jana Buchteleho, kterému se okamžitě vydal na pomoc Lukáš Rousek. Buchtele s Lencem vyfasovali 2+2 minuty, Rousek menší trest, protože do potyčky přijel jako třetí hráč.

„Nic osobního v tom ale nebylo, byly to normální souboje," snažil se po zápase přesvědčovat Lenc. „Na srpen to bylo až zbytečně moc vyhecovaný," připustil devětadvacetiletý reprezentační útočník.

Zleva Michal Řepík ze Sparty a Tomáš Hanousek z Liberce.

Vít Šimánek, ČTK

„Své hráče jsem moc krotit nemusel. Oni totiž vědí, že emoce vám na chviličku můžou pomoct, ale dlouhodobě mají negativní přínos. Kluci sami během dané třetiny vychladli," uzavřel Augusta.