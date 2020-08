Nečekané problémy, Plzeň v úterý nenastoupí! Hrozí i kontumace, jaké jsou další možnosti?

Už v úterý měly v Plzni a Liberci začít úvodními zápasy začít semifinálové série letního poháru Generali Česká Cup, jisté ale je, že na souboj Indiánů s Třincem zítra nedojde. Západočeši do utkání nenastoupí ze zdravotních důvodů, jak informovali v krátké zprávě na svých oficiálních stránkách.

„Vzhledem k aktuální zdravotní situaci a z preventivních důvodů je klub nucen zrušit úterní plánované semifinálové utkání s Třincem, potažmo celou sérii. Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a probíhá testování hráčů a realizačního týmu. Klub vyčká pokynů krajské hygienické stanice," uvedla hokejová Plzeň.

Přestože Plzeň uvádí, že tak musí zrušit celou semifinálovou sérii s Oceláři, ředitel letního poháru a zároveň extraligy Josef Řezníček to tak nevidí. Alespoň zatím. „Nemyslím si, že to v tuto chvíli znamená odstoupení Plzně ze soutěže. Hráči momentálně podstupují testy a musíme vyčkat na jejich výsledky," řekl pro Sport.cz.

„Je jasné, že úterní zápas se neuskuteční. Bereme na vědomí, že Plzeň řeší nějaký problém, ale ten se může vyřešit testy. Ty nemusejí být pozitivní," doplňuje Řezníček.

Hokej má prozatím jinak nastavená pravidla s příslušnými orgány než tuzemský fotbal. Pakliže by testy u plzeňských hokejistů potvrdily byť jen jednoho nakaženého covidem-19, do karantény by automaticky musel celý tým.

Pokud budou testy všech hráčů i členů realizačního týmu negativní, bude se moci úvodní semifinálový zápas s Třincem odehrát později v tomto týdnu.

Ředitel extraligy a letního poháru Josef Řezníček (vlevo) a předseda Českého hokeje Tomáš Král.

„V případě pozitivního nálezu by ale následovala kontumace, rozhodnutí sportovně-technické komise. Když bude tým v karanténě, velmi pravděpodobně by se příští týden nehrála ani odveta v Třinci. V opačném případě bychom vše řešili ze dne na den, protože Plzeň by mohla hrát v náhradním termínu," uvedl Řezníček.

Vyloučil však možnost, že by místo Plzně v semifinále převzal Litvínov, který Západočeši vyřadili ve čtvrtfinále play off.