Zraněné Hrušku a Irgla má ve Vítkovicích nahradit zkušený Vojtěch Polák

Pětatřicetiletý útočník se zkušenostmi jak z české nejvyšší soutěže, tak i z NHL a KHL se k vítkovickému týmu připojí ve čtvrtek ráno. „Jsme rádi, že Vojta Polák souhlasil a připojí se k našemu týmu minimálně na měsíční výpomoc. Zároveň není vyloučeno, že by se naše spolupráce mohla případně i prodloužit," doplňuje Šimíček.

Vítkovice tak reagují na zranění útočníků Jana Hrušky a Zbyňka Irgla. U obou se jedná o dlouhodobá zranění a budou mužstvu chybět v řádu několika týdnů.

Vojtěch Polák je odchovancem Karlových Varů, ve kterých také působil i v minulé sezoně. Po ní se ale s Energií nedohodl na nové smlouvě a odešel. V minulosti okusil nejlepší ligy světa, působil v NHL v dresu Dallas Stars, hrál ve Švýcarsku, KHL i Finsku. S mateřskými Karlovými Vary dosáhl na stříbro v roce 2008 a v roce 2011 slavil mistrovský titul v dresu Třince.

Barinka na zkoužce

Vítkovice zároveň testují bývalého reprezentačního obránce Michala Barinku. O osudu 36letého mistra světa z roku 2010 a dvojnásobného extraligového šampiona s Kometou Brno zatím rozhodnuto není. „Naskočil do dvou zápasů, je u nás na zkoušce na čtrnáct dní, pak se rozhodneme," uvedl trenér extraligového týmu Mojmír Trličík.

Co od něj Vítkovice čekají? „Zkušenost, tvrdou hru i přínos v šatně. Za ty dva zápasy, které jsem viděl, byla na jeho hře vidět zkušenost a přehled. Chce s pukem něco udělat. Má to v rukou, jen se potřebuje dostat do správné pohody," naznačil možnou dohodu Šimíček. „Chtěli jsme do obrany zvýšit konkurenci, hráči se pak motivují do lepších výkonů," vysvětlil Šimíček Barinkovu zkoušku.