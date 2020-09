České Budějovice porazily gólem v čase 59:59 hokejisty Lince

Holec byl v souboji s účastníkem soutěže EBEL prvním střelcem již ve druhé minutě. Za Black Wings kontroval zanedlouho Brian Lebler. Během druhého dějství odskočili Jihočeši do dvougólového trháku zásluhou Daniela Voženílka a Zdeňka Doležala.

Dragan Umicevic a Sébastien Piché, který v posledních dvou sezonách oblékal dres Hradce Králové, Litvínova, Pardubic a Chomutova, se však ve třetím dějství postarali o vyrovnání. Po snížení Umicevice se v 54. minutě radovali hosté předčasně, neboť jejich gól nebyl kvůli hře vysokou holí uznán. Chvilku nato se na ledě strhla hromadná bitka.

Zleva Vsevolod Sorokin z Kladna, gólman David Stahl a Adam Raška z Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

V polovině 59. minuty už ale Piché zajistil stav 3:3. Ještě 17 sekund před koncem měl Motor šanci hrát přesilovku. Doležal si to během ní namířil k brance, v pádu přihrál Holcovi a ten v čase 59:59 rozhodl. Doležal si tak připsal třetí bod (1+2).

"Prvních sedm minut bylo asi nejlepších, co jsme v přípravě měli. Bohužel jsme pak po ubráněném oslabení totálně přestali hrát. Začali jsme ztrácet puky a místo toho, abychom se hnali za druhým gólem, tak jsme si nechali vyrovnat. Najednou jsme to nebyli my, do konce třetiny jsme se trápili. A když se snažíme o to, aby těch 60 minut mělo konzistentní úroveň, tak se prostě nedá říct, že ty hluché pasáže tam nebyly," uvedl kouč vítězů Václav Prospal.

Českobudějovičtí odehráli dosud v přípravě včetně Poháru Generali České pojišťovny osm zápasů a mají vyrovnanou bilanci. Ani jednou nepadlo méně než šest branek. Generálkou na extraligu pro ně bude nedělní odveta s dnešním soupeřem v Linci.

Zleva David Cienciala z Mladé Boleslavi, brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička a Martin Weinhold z Karlových Varů během utkání hokejového Poháru Generali České pojišťovny.

Slavomír Kubeš, ČTK

Také Západočeši měli dnes dvougólového střelce. David Kaše, který patří v NHL Philadelphii, ale v úvodu sezony bude hájit barvy Energie, přispěl k výhře 4:1 nad Hradcem Králové rovněž jako Holec prvním a pak i posledním gólem. Na ten první ještě odpověděl Jakub Lev, ale třetí dějství patřilo Karlovým Varům.