Dvě karantény? Svým způsobem jdeme do extraligy s deseti tréninky. Ale výmluva to není, říká Prospal

„Nejdeme do ní s tím, že uvidíme, co nás tam čeká. Každý zápas chceme vyhrát. Jestli se padá nebo ne, jde mimo nás. Play off je obrovské lákadlo," ujišťuje 45letý kouč.

Budějovický patriot dovedl Motor k vysněnému návratu, příprava na ledě byla však pro jeho svěřence dost trnitá. Kvůli pozitivně testovaným případům na covid-19 putovalo celé mužstvo během léta hned dvakrát do karantény.

„Obrovský zásah do přípravy. Čtyři týdny určitě budou chybět, svým způsobem jdeme do extraligy s deseti tréninky. Ale to není výmluva, jen fakt," podotkl trenér Jihočechů, kteří vyrukují do sezony s novým generálním partnerem společností Madeta a podobným rozpočtem jako v minulé sezoně.

„Pokud jde o áčko, pohybuje se kolem 70 milionů. U mládeže pak lehce přes dvacet milionů," tvrdí generální manažer Motoru Stanislav Bednařík s tím, že klub v uplynulém ročníku skončil s mírným ziskem.

Pikantní premiéra

Tým už netrpělivě vyhlíží čtvrteční premiéru proti Mountfieldu HK, právě do Hradce Králové se přitom před sedmi lety extraliga z Budějovic stěhovala. „Je to pikantní, hned první zápas proti Hradci. Velká škoda, že nebudeme moct pustit na stadion všechny fanoušky, jinak by bylo určitě vyprodáno," mrzí Bednaříka, jenž připomněl omezení kvůli koronavirové pandemii, která Jihočechům zhatí sen o „plném domě". „Řádově jsme prodali 4500 permanentek. Kdyby byla situace normální, možná bychom atakovali i hranici šesti tisíc. Zájem byl veliký," dodává Bednařík.

Takhle vypadá první extraligový dres znovuzrozeného Motoru! Opět jste si jeho vzhled vybrali vy fandové sami. A díky vstřícnosti našich partnerů jsou tentokrát jejich reklamy pouze jedobarevné. Jak se vám dres líbí?https://t.co/1aV3XbAciQ — MADETA MOTOR ČB (@HC_Motor) September 14, 2020

Motor na předsezonní tiskové konferenci zároveň odhalil dresy pro novou sezonu. Jejich vzhled vybrali opět fandové. „Vyjednalo se sponzory, že loga jsou v jednobarevné variantě a neruší celkový design. Jsme za to rádi, chceme tímto partnerům poděkovat," uvedl tiskový mluvčí klubu Tomáš Kučera.