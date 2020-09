Nechceme hrát jen druhé housle, burcuje kapitán Budějovic. A vyhlíží den D

S kapitánským céčkem povede Motor do čtvrteční partie, v níž si odkroutí velkou premiéru. Pavel Pýcha zapíše do svého hokejového životopisu vůbec první minuty v nejvyšší soutěži. Byť bude ve 24 letech extraligovým zelenáčem, v šikovné armádě Václava Prospala patří k lídrům, který v loňském prvoligovém ročníku nastřádal jako obránce úctyhodných 60 bodů.

Start sezony klepe na dveře, cítíte napětí v těle?

Pár dní ještě zbývá, ale už se na to všichni těšíme. Příprava je oproti mistrovským utkáním rozdíl. Chtěli bychom využít euforii z postupu a chytit začátek.

Dvakrát musel tým během léta do karantény, což vám řádně nabouralo přípravu na ledě...

Určitě je to velký problém, když jsme z osmi týdnů strávili čtyři doma. Mohli jsme začít přípravu až v půlce srpna a vyšlo by to nastejno. Je těžký se zase vracet a začínat znovu. Ale situace je prostě taková, jaká je a musíme se s ní vyrovnat.

Jak složitá pro vás byla izolace po psychické stránce?

Bylo to určitě náročný. Prostě jen sedíte doma... Nějaký cvičení sice děláte, ale když čtrnáct dnů nemůžete ven bez pohybu, není to ideální. Ale stalo se to spoustě lidem a musíme to nějak zvládnout.

Hokejista Pavel Pýcha představil nový dres extraligového klubu Madeta Motor České Budějovice.

Václav Pancer, ČTK

Utěšujete se alespoň tím, že vás nákaza koronavirem postihla v létě během přípravy, a ne třeba v listopadu v rozehrané soutěži?

Je pravda, že bychom měli získat protilátky a na nějaký tři nebo čtyři měsíce měli být od covidu chránění. Z tohoto hlediska to je pro nás asi výhoda, ale na druhou stranu to je problém v tom, že jsme přišli o čtyři týdny tréninku.

Na co se v extralize nejvíc těšíte?

Asi na všechny top hráče, přece jen je člověk nepotkává na ledě každý den. Ať už Gulaše nebo spoustu dalších... Proti takovým hráčům jsem v první lize tolik nenastupoval. Chci teď ukázat, že extraligu můžu hrát. To je asi můj největší osobní cíl v sezoně.

Vzhledem k vaší povedené loňské sezoně vnímáte ze strany fanoušků tlak?

Asi jo. Taková sezona se určitě nepovede každej rok stejně jako týmu. Budeme to muset potvrdit, což dělá ty dobré hráče, kteří musejí výkonnost potvrzovat. I když je to o soutěž výš, nechceme tam hrát jenom druhý housle. Opravdu těžko říct, jak dlouho si budeme na extraligu zvykat. Může to být čtvrtina nebo dvě, ale taky třeba jen pět zápasů. Pokusíme se na ni adaptovat co nejrychleji.

Hokejista Pavel Pýcha s novým dresem extraligového klubu Madeta Motor České Budějovice. Vlevo přihlíží trenér Václav Prospal.

Václav Pancer, ČTK

Jaký máte z mužstva pocit?

Je to ovlivněné karanténou, ale nálada není špatná. Věřím tomu, že se to od prvního zápasu rozjede a bude to dobrý.

Po sedmi letech se Budějovice znovu objeví v extralize. Určitě vás hodně mrzí, že nebude ve čtvrtek vzhledem k omezením „plný dům"...

To samozřejmě. Myslím, že i kdyby se stadion nafoukl na dvojnásobnou kapacitu, byl by ve čtvrtek opravdu plný. Navíc hrajeme s Hradcem, což je pro diváky pikantní. Ale nedá se nic dělat.

Zájem o permanentní vstupenky byl veliký, cítíte, že lidé žijí hokejem?

Hokejem se tu žilo celou dobu. I za této situace se prodalo 4500 permanentek, což je super číslo. Určitě se lidí těší.

Zleva Vsevolod Sorokin z Kladna, gólman David Stahl a Adam Raška z Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

Na úvod vás ovšem nečeká vůbec snadný duel...

Hradec je kvalitní soupeř. Léta hráli vždycky vysoko a teď i posílili. Těžký soupeř na začátek a jak jsem říkal, vzhledem k tomu, co se stalo před sedmi lety, bude o náboj postaráno.