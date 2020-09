Útočník Olesz se stal rozhodčím. Premiéru si odbyl v přípravě Poruby s Třincem

Parťáka mu dělal zkušený hokejový sudí Martin Rapák, na čarách jim pomáhali Tomáš Moravec s Jakubem Chamrádem. „Před asi dvěma měsíci jsme seděli s kamarády a zabrousili jsme v hovoru na téma rozhodčích. Mému spoluhráči a kamarádovi bylo nabídnuto udělat si seminář, ale odmítl to. Já jsem se ale toho chytil. Oslovilo mě to a šel do toho," prozradil stále aktivní hokejista Olesz.

Obléknout si dres s pruhy a soudcovat utkání není jen tak. Dříve, než Olesz vhodil úvodní buly, musel absolvovat rozhodcovský seminář a zkoušky. „Termínově vše vyšlo parádně! Nekolidovalo to s mou přípravou na ligu. Zkoušky jsem složil první zářijový týden. A když se poslední volný víkend před startem extraligy naskytla možnost zapískat si utkání doma, tak jsem neváhal," svěřil se klubovému webu hokejové Poruby 34letý útočník Olomouce.

Bronzový medailista z Turína 2006 a juniorský mistr světa z roku 2005 Rostislav Olesz si odbyl svou rozhodcovskou premiéru.

FOTO: hcporuba.cz

Bylo složité stát se rozhodčím? „Hodně je tam z hokeje, a když si to představíte na ledě, jsou zkoušky jednoduché," naznačil, že pro bývalé či aktivní hokejisty je dráha sudího ideálním prodloužením kariéry.

Domácí dorostenci pod dohledem Olesze prohráli s Třincem 1:3. Na trestnou lavici putovalo sedm hráčů. Tři na straně domácích, čtyři z tábora hostí. „Zápas byl hodně těžký," svěřoval se Olesz. „A udělal jsem hodně chyb. Pohyb na ledě je jiný a navíc se musíte soustředit a hlídat úplně jiné věci než jako hráč. Opravdu to nebylo jednoduché. Ale bylo to přípravné utkání, měl jsem vedle sebe zkušené kluky, co pomohli, tak to bylo jednodušší," popisoval hokejista, který odehrál 365 zápasů ve NHL za Floridu, Chicago a New Jersey, 430 utkání pak přidal v extralize v dresu Vítkovic, Sparty a Olomouce, kde působí i nyní.

„Hráčská kariéra je pro mě pořád priorita. Role rozhodčího je zatím jen doplněk. Chci poznat, co to obnáší a zkusit si hokej i z té druhé strany. Musím říct, že je to nesmírně těžké," přiznal Olesz.