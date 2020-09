Posilu Boleslavi nadchl přístup Jágra. Je pro mě impuls, že tu začínám od nuly, hlásí

V Kladně hokejově vyrostl a hrál za něj takřka celou kariéru. V minulé sezoně vedl Rytíře do extraligových bitev s kapitánským céčkem, teď ale Jakub Strnad čelí nové výzvě. Šikovný útočník s nálepkou dříče v létě sbalil kufry a zamířil do téměř sto kilometrů vzdálené Mladé Boleslavi, která o jeho služby hodně stála.

Váš extraligový start v barvách Bruslařů se kvapem blíží, jste na něj nažhavený?

Těším se o trochu víc než normálně. Na Kladně jsem měl všechno zažitý a věděl, do čeho jdu. Je pro mě impuls, že tu začínám od nuly, chci se víc ukázat...

Ke všemu se dlouho nebojovalo o body, natěšený jste tedy jistě dvojnásob...

Jasně, kvůli tomu člověk trénuje, aby mohl hrát extraligové zápasy. Těším se hrozně moc, také na atmosféru domácích utkání, byť jsou opatření kvůli koronaviru.

Je to pro vás angažmá v Boleslavi nová motivace?

Určitě. Cítil jsem, že bych potřeboval nějaký impuls, na Kladně mě už nemohlo nic překvapit. Přece jenom jsem to tam znal. Byl jsem opravdu rád, že můžu jít zase hrát extraligu a kór v Mladé Boleslavi, kde to vzali za dobrý konec.

Proto jste kývl právě ji?

Oslovil mě herní styl, kterým se mužstvo prezentovalo. Hodně bruslící, což by mi mělo vyhovovat. I proto mě Boleslav kontaktovala. Líbí se mi, jak se to tady vede, jak je to tu rozložený na všechny hráče... To jsou aspekty, proč jsem si vybral zrovna ji.

Jaký máte z mužstva pocit?

Samozřejmě ukáže se až během sezony, jak na tom tým je. Tím, že jsou kluci mladí, je tam takový drajv. Není moc času na odpočívání, všichni makají naplno a všechno je v rychlosti.

Do Boleslavi jste odešel po letech strávených v Kladně, kde se vám v minulé sezně poštěstilo zahrát si s Jaromírem Jágrem. Jaký to byl zážitek?

Fakt super takového hráče pozorovat. Je to bezvadný i pro mladé hráče. Já ho zažil od osmnácti let, co jsem tam byl. Každý rok jsem měl možnost ho sledovat, když se připravoval do NHL nebo byl už součástí týmu. Každý si od něj určitě něco vzal, je to legenda.

Čím vás nejvíc ohromil?

Přístupem. Jak se dokáže soustředit na hokej... Nic jiného nevnímá a je jím úplně pohlcenej.