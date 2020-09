Cíle hokejistů Zlína? Extraligové play off a ustát sezonu po ekonomické stránce

S cílem ustát nadcházejí sezonu po ekonomické stránce a probojovat se minimálně do předkola play off vstoupí pátečním domácím duelem s Olomoucí do nového extraligového ročníku hokejisté Zlína.

„Současná situace v souvislosti s koronavirovou krizí není pochopitelně zdaleka optimální. Naším úkolem bude především zachovat vyrovnaný rozpočet klubu. Také my jsme pochopitelně do jisté míry závislí i na příjmech ze vstupného, a tak věříme, že nám fanoušci v této nelehké době zachovají přízeň,“ doufá prezident klubu a zlínský primátor Jiří Korec. Za stávajících opatření může domácí zápasy Beranů navštívit maximálně 3300 fanoušků.

Trenéra Roberta Svobodu těší, že se klubovému vedení povedlo udržet základ mužstva, který tvoří převážně hokejisté spjatí se Zlínem. „Zůstali Honejsek, Okál nebo Šlahař. Pochopitelně že nás mrzí odchody lotyšského beka Freibergse do Komety a francouzského forvarda Claireauxe do Pardubic. Nebylo v našich finančních možnostech je udržet. Z Finska ale naopak přišel mladý obránce Suhrada, který je členem širšího kádru reprezentační dvacítky. Jsem tudíž přesvědčený, že máme silné, kompaktní a stabilizované mužstvo. Jsme na novou sezonu velmi dobře připraveni,“ tvrdí.

Páteční utkání s Olomoucí pokládá Svoboda v nadsázce za pokračování série jarního předkola play off, které bylo v březnu předčasně za stavu 1:1 na zápasy kvůli nákaze koronavirem ukončeno. „Ukáže se, kdo by tehdy šel dál,“ usmívá se kouč. „Mnohem víc nám ale pochopitelně půjde o to, abychom do extraligy vstoupili vítězně. Olomoučtí mají stejně jako my bojovný celek bez velkých hvězd. Pevně věřím, že budeme po závěrečné siréně spokojenější,“ uvítal by Svoboda.

Pětatřicetiletého útočníka Zlína Pavla Kubiše čeká už sedmnáctá sezona v nejvyšší soutěži. „V té minulé jsme měli docela fazonu, ale bohužel nám nebylo přáno ji dokončit. Rádi bychom teď na solidní výkony navázali. Těším se, že se od pátku už snad bude řešit víc hokej než koronavirus. V kabině jsme už všichni nažhavení, mě osobně láká minimálně postup do čtvrtfinále,“ svěřil se Kubiš.