Vrána novým kapitánem Třince. Kluků, co by to céčko mohli mít, máme v týmu více, říká

Po odchodu Lukáše Krajíčka do hokejového důchodu a Martina Adamského do Havířova, se musely v kabině zatím posledního extraligového mistra Třince uskutečnit volby nového lídra. Hlasování o tom, kdo bude nosit v příští sezoně céčko na hrudi, vyhrál centr prvního útoku Petr Vrána.

„Je to čest, ale kluků, co by ho mohli mít, je v šatně obrovská spousta. Já dal třeba hlas Vladkovi Draveckému. Všichni táhneme za jeden provaz, a když je problém, stejně to řešíme společně. Takže se vlastně nic nemění," řekl 35letý rodák ze Šternberka. „Pocit je to příjemný, ale je to jen písmeno na dresu. Nějaká zodpovědnost tam je, mluvení s rozhodčíma, zastupování týmu jako celku. Ale třeba jsem to dostal jen proto, že už mám nějaký věk a za chvíli skončím," smál se Vrána.

Výtečný střelec i nahrávač (v extralize v 339 utkání dal 89 gólů a přidal 126 nahrávek) na ledě působí velmi klidně. Do rozmíšek s protihráči ani debat s rozhodčími se příliš nepouští. Nebouří ani na střídačce. Bude se muset změnit? „Snažím se být v klidu. Někdy je potřeba zvýšit hlas, ale v tomto týmu opravdu není patnáct mladých kluků, na které musíte zařvat. Funguje to tak, že si každý řekne něco. Fungujeme jako skupina starších kluků a v tomto režimu pojedeme dál. Bylo to tak za Krajdy (Lukáše Krajíčka) i za Ády (Martina Adamského)," naznačil Vrána.

Nejdéle sloužící hokejista v kádru Ocelářů Erik Hrňa patřil k většině, která dala svůj hlas právě Vránovi. „Je to kluk, který má respekt, má za sebou dlouhou kariéru a spoustu zkušeností. V kabině umí zvýšit hlas, ale ne proto, aby nám nadával. Umí nás motivovat, vysvětlit, co jsme v zápase udělali špatně. To je si myslím důležité. Uvidíme, jak se s tím popasuje," vysvětloval svoji volbu Hrňa.

I on má v kabině důležitou funkci. Je pokladníkem. I proto kapitánské ambice neměl. „Ani jsem nedostal žádný hlas," smál se vsetínský rodák. „Tento rok jsme neměli žádnou týmovou akci, abych udělal nějakou předvolební kampaň, tak mi to bohužel nevyšlo. Naštěstí pokladník není volená funkce, protože minulý rok mě kluci podezřívali, kam že ty prachy mizí. Což jim neřeknu, to je jasný," vtipkoval Hrňa.

První příspěvek do klubové kasy vybral právě od nového kapitána. A hned dvakrát. „Byl kapitánem v přátelském utkání, tak už tam platil. A teď to má za pět tisíc. Žádná obrovská suma to není. Kluci mi říkali, že jsem mu měl dát daleko, daleko víc," prozradil Hrňa.

Extraligový ročník nakousnou Oceláři v pátek v Brně, v neděli přidají druhý zápas na ledě Karlových Varů. „Ty zápasy budou velkým testem, ale věřím, že když budeme hrát to, co doteď, tak to zvládneme. Každopádně je to těžký start i v tom, hned první trip máme dlouhý. Na druhou stranu budeme mít Vary za sebou a nemusíme tam jet kolem Vánoc," přemítal Vrána.